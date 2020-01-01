سليمان: إن لم يتصل بنا غانتس فلن نوصي به

القدس المحتلة / سما /

قالت عايدة توما سليمان عضو الكنيست الإسرائيلي عن القائمة العربية المشتركة، صباح اليوم الأحد، إنه في حال لم يتصل بيني غانتس زعيم حزب أزرق- أبيض، بقيادة القائمة، ويتواصل معها بشأن مخططه لمرحلة ما بعد الانتخابات، فإنه لن يتم التوصية به من قبل القائمة كرئيس للحكومة المقبلة.

وقالت سليمان - كما نقلت عنها القناة العبرية السابعة - إن غانتس لا يدرك حتى الآن أنه لا يملك أي توصية به كرئيس للوزراء من القائمة.

وأضافت "طالما لا يتحدث مع القائمة بشكل علني ومباشر، فلن يتم التوصية به".

وكان غانتس قال أمس إنه سيحصل على تأييد أغلبية أعضاء الكنيست لتشكيل الحكومة بدعم التكتل اليساري وإسرائيل بيتنا والقائمة المشتركة بدون حزب بلد.

ويأتي ذلك رغم أن أيمن عودة رئيس القائمة العربية المشتركة قال منذ أيام إنه لن يمنح غانتس أي توصية قبل أن يتراجع عن خطه السياسي المتعلق بالضم، وتغيير موقفه من هذه القضية ومن صفقة القرن.