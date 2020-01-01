  1. الرئيسية
  2. فلسطين 48

سليمان: إن لم يتصل بنا غانتس فلن نوصي به

الأحد 08 مارس 2020 10:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سليمان: إن لم يتصل بنا غانتس فلن نوصي به


القدس المحتلة / سما /

قالت عايدة توما سليمان عضو الكنيست الإسرائيلي عن القائمة العربية المشتركة، صباح اليوم الأحد، إنه في حال لم يتصل بيني غانتس زعيم حزب أزرق- أبيض، بقيادة القائمة، ويتواصل معها بشأن مخططه لمرحلة ما بعد الانتخابات، فإنه لن يتم التوصية به من قبل القائمة كرئيس للحكومة المقبلة.

وقالت سليمان - كما نقلت عنها القناة العبرية السابعة - إن غانتس لا يدرك حتى الآن أنه لا يملك أي توصية به كرئيس للوزراء من القائمة.

وأضافت "طالما لا يتحدث مع القائمة بشكل علني ومباشر، فلن يتم التوصية به".

وكان غانتس قال أمس إنه سيحصل على تأييد أغلبية أعضاء الكنيست لتشكيل الحكومة بدعم التكتل اليساري وإسرائيل بيتنا والقائمة المشتركة بدون حزب بلد.

ويأتي ذلك رغم أن أيمن عودة رئيس القائمة العربية المشتركة قال منذ أيام إنه لن يمنح غانتس أي توصية قبل أن يتراجع عن خطه السياسي المتعلق بالضم، وتغيير موقفه من هذه القضية ومن صفقة القرن.

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية تعلق على عدم تسجيل اي اصابات بكورونا في قطاع غزة: "عالم غريب"

تل أبيب تؤكّد توجّه الولايات المُتحدّة لحماس لإجراء مفاوضاتٍ كما فعلت مع طالبان..

عالم فيروسات: لا تخاوفوا من كورونا .. وآلاف المصابين شفوا بطريقة طبيعية

غزة: لجنة حكومية تقر بمحاسبة المسؤولين عن حريق النصيرات و ٤٠٠٠$ لأسرة كل شهيد

اعتقال أمراء في السعودية: تساؤلات حول انقلاب مزعوم وصحة الملك

كورونا ينتشر بسرعة ويتجاوز عتبة المئة ألف: عدد المصابين يرتفع والقلق يتصاعد

غزة: تنويه هام حول طلبات تصاريح التجار المرجعة من الشؤون المدنية

الأخبار الرئيسية

860x484

الصحة الإسرائيلية تقدر إصابة عشرات الآلاف بكورونا

جنود إسرائيليون يُقرون بقنصهم المتعمد لمتظاهرين بغزة

الاحتلال يبدأ فرض إغلاق كامل على الأراضي الفلسطينية

47 مصابا يونانيا بالكورونا من الوفد الذي زار فلسطين ومصر

الصحة بغزة: نبحث العزل الإجباري لغير الملتزمين بالحجر المنزلي من العائدين إلى القطاع