النيابة بغزة تبدأ التحقيق في حادثة النصيرات

غزة / سما /

بدأت نيابة محافظة الوسطى الجزئية في قطاع غزة، مباشرة صلاحياتها القانونية بالتحقيق والإشراف على أعمال التحري ومعاينة موقع انفجار عدة اسطونات غاز داخل مخبز بمخيم النصيرات وسط القطاع، ما أسفر عن وفاة 11 مواطنًا وإصابة نحو 60 بجروح مختلفة.

وأوضحت النيابة في بيان لها، أنه منذ اللحظة الأولى للحادث، بدأت بسماع أقوال الشهود، وتدوين إفادات المصابين بإشراف ومتابعة مباشرة من النائب العام.

وبينت أن التحقيقات جارية ومستمرة، ويوجد تعاون مع فرق الخبرة وطواقم المباحث العامة، للوصول إلى الحقيقة الكاملة حول ظروف الحادث وأسبابه، والمسؤولية الجزائية المترتبة على كافة الأطراف المشاركة بسلوك جرمي، إيجابي أو سلبي، وذلك حفاظًا على حقوق الضحايا، وتحقيقًا للاستقرار والأمن العام.

وأكدت أنها تعمل على تنفيذ إجراءاتها بحزم ومهنية عالية، في سبيل اتخاذ المقتضى القانوني وفق نتائج التحقيق ومخرجاته، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت قيامه بنشر معلومات غير صحيحة أو بث الإشاعات بين أبناء الشعب الفلسطيني.