  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

تخوفات من تحول المأزق السياسي في إسرائيل الى حالة عنف ودماء

الأحد 08 مارس 2020 09:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تخوفات من تحول المأزق السياسي في إسرائيل الى حالة عنف ودماء


القدس المحتلة / سما /

تزداد حدة المأزق السياسي في إسرائيل، بعد الانتخابات الأخيرة للكنيست، وسط تخوفات من تدهور الأوضاع الى حالة عنف داخلي، وذلك في أعقاب عدم مقدرة أي حزب على تشكيل حكومة.

وذكرت قناة "كان" العبرية، صباح اليوم الأحد، أنه وفي أعقاب عدم مقدرة أي طرف على تشكيل حكومة، تزايدت حدة الاتهامات بين زعماء الأحزاب الكبرى، نتنياهو وغانتس.

وبحسب القناة، اتهم نتنياهو خصومه السياسيين، بمحاولة سرقة نتائج الانتخابات وقال خلال مؤتمر صحفي بالأمس: "تيار اليمين انتصر، وغانتس وليبرمان يحاولان سرقة الانتصار منا".

من جانبه رد بيني غانتس، على هذه الإتهامات بأن "نتنياهو هو من بدأ بحلمة التحريض في الحملة الانتخابية، وهاجم أعضاء الكنيست العرب"، مضيفا أنه "سوف يشكل حكومة مستقرة، ويمنع التوجه لانتخابات رابعة".

وأشارت القناة العبرية، الى أن ضابط الكنيست، قرر تعزيز الحراسة الشخصية على بيني غانتس، وذلك في أعقاب تلقيه تهديدات من ناشطي اليمين، وتهديدات على مواقع التواصل الاجتماعي.

#اسرائيل #غانتس #نتنياهو

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية تعلق على عدم تسجيل اي اصابات بكورونا في قطاع غزة: "عالم غريب"

تل أبيب تؤكّد توجّه الولايات المُتحدّة لحماس لإجراء مفاوضاتٍ كما فعلت مع طالبان..

عالم فيروسات: لا تخاوفوا من كورونا .. وآلاف المصابين شفوا بطريقة طبيعية

غزة: لجنة حكومية تقر بمحاسبة المسؤولين عن حريق النصيرات و ٤٠٠٠$ لأسرة كل شهيد

اعتقال أمراء في السعودية: تساؤلات حول انقلاب مزعوم وصحة الملك

كورونا ينتشر بسرعة ويتجاوز عتبة المئة ألف: عدد المصابين يرتفع والقلق يتصاعد

غزة: تنويه هام حول طلبات تصاريح التجار المرجعة من الشؤون المدنية

الأخبار الرئيسية

860x484

الصحة الإسرائيلية تقدر إصابة عشرات الآلاف بكورونا

جنود إسرائيليون يُقرون بقنصهم المتعمد لمتظاهرين بغزة

الاحتلال يبدأ فرض إغلاق كامل على الأراضي الفلسطينية

47 مصابا يونانيا بالكورونا من الوفد الذي زار فلسطين ومصر

الصحة بغزة: نبحث العزل الإجباري لغير الملتزمين بالحجر المنزلي من العائدين إلى القطاع