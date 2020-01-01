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الصحة الإسرائيلية تقدر إصابة عشرات الآلاف بكورونا

الأحد 08 مارس 2020 09:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة الإسرائيلية تقدر إصابة عشرات الآلاف بكورونا


القدس المحتلة / سما /

توقع إيتامار غروتو نائب المدير العام لوزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن يصل عدد المصابين بفيروس "كورونا" داخل إسرائيل إلى عشرات الآلاف من الأشخاص.

وأوضح غروتو في تصريح نقله موقع قناة 12 العبرية، أنه لا يمكن منع انتشار الفيروس، مبينًا أن نحو 90% من المرضى الذين سيصابون بهذا العدد الكبير، سيتم علاجهم عن طريق العزل الانفرادي وليس في المستشفيات، بل داخل منازلهم.

وأشار إلى أن الوفيات المتوقعة بالمرض ستطال الأكبر سنًا والذين يعانون أمراضًا أخرى، وأن معدل الوفاة في أوساط الأطفال والشباب سيكون منخفضًا للغاية.

ووجه غروتو انتقادًا حادًا لوحدة عزل مرضى كورونا في مستشفى "تل هشومير"، لافتا إلى أنه كان من المفترض أن تكون إجراءات العزل أسهل من المتبعة حاليًا.

#اسرائيل #فيروس كورونا #اصابات

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