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بينيت ينفي اختراق هاتفه النقال

الأحد 08 مارس 2020 08:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بينيت ينفي اختراق هاتفه النقال


القدس المحتلة / سما /

نفى نفتالي بينيت وزير الجيش الإسرائيلي، الليلة الماضية، أن يكون تم اختراق هاتفه النقال بعد أن اخترق قراصنة حسابه في تويتر.

وأوضح بينيت في تغريدة له عبر تويتر، إنه لم يتم اختراق هاتفه من نوع (ايفون 11)، ولم يصل القراصنة إلى "الإيميل" الخاص به.

وكانت قناة 13 العبرية ذكرت أن الجهات الأمنية الإسرائيلية تتحقق من إمكانية وصول القراصنة لهاتف وإيميل بينيت.

وكان القراصنة اخترقوا في ساعة مبكرة من فجر أمس السبت، حساب بينيت على شبكة "تويتر".

ونشر القراصنة العلمين الفلسطيني والتركي، وكتبوا "الحرية لفلسطين"، مؤكدين على مناهضتهم للاحتلال.

وبعد ساعة من اختراقه، استعاد بينيت حسابه على "تويتر".

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