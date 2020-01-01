خلال جولة تفقدية.. اشتية: سنتجاوز أزمة "كورونا" كما تجاوزنا الأصعب منها

رام الله / سما /

اكد رئيس الوزراء محمد اشتية، قدرة شعبنا الفلسطيني على تجاوز أزمة فيروس "كورنا" عبر روح التضامن والتعاضد والتكاتف والعطاء الذي يمتلكها، خصوصا في ظل الأزمات.

وقال خلال جولة تفقدية على عدد من المحال والمصالح التجارية في مدينة رام الله مساء السبت: إن "معنويات الناس عالية، وشعبنا عظيم بعطائه وبروح التضامن في الأزمات، وسنتعدى هذه الأزمة كما تعدينا الأصعب منها."، مشيرا الى عدم وجود أي نقص في المواد التموينية.

وكان رئيس الوزراء قد أعلن خلال اجتماع طارئ، عقده مساء الجمعة، ضم عددا من الوزراء والمحافظين وقادة الأجهزة الأمنية والمؤسسة الاعلامية، عن رزمة جديدة من الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا، وطمأن المواطنين على جاهزية وزارة الصحة والأجهزة الأمنية وجميع الأجهزة الحكومية في التعامل مع الفيروس.