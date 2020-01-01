47 مصابا يونانيا بالكورونا من الوفد الذي زار فلسطين ومصر

رام الله / سما /

أعلنت وزارة الصحة اليونانية عن تسجيل 21 اصابة جديد بفيروس كورونا خلال 24 ساعة من اعضاء الوفد الذي زار فلسطين واسرائيل ومصر، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 66 اصابة بالكورونا.

وذكر موقع "lifo" اليوناني أنه من بين هؤلاء 47 حالة جراء تفشي المرض في المجموعة التي زارت فلسطين واسرائيل ومصر (47 من أعضاء المجموعة و4 من ذويهم).

وذكرت الصحة اليونانية أن شخصا واحدا فقط من المجموعة وصفت حالته بالحرجة ولكنها مستقرة حيث يعاني البالغ من العمر 66 عاما من إلتهاب رئوي حاد ويخضع للعلاج في وحدة العناية المكثفة.

كما أكدت الوزارة وصول المجموعة الثانية من الأراضي المقدسة والمكونة من 50 شخصا ولم يظهر عليهم أي أعراض للڤايروس ويتمتعون بحالة جيدة جداً وتم وضعهم في الحجر المنزلي لمدة 14 يوما لأسباب وقائية فقط..