الصحة الإسرائيلية: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 25

القدس المحتلة / سما /

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء السبت، عن تسجيل أربع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد المصابين في البلاد إلى 25، بالإضافة إلى 19 آخرين بالضفة الغربية المحتلة.

وذكرت الصحة الإسرائيلية في بيان صدر عنها، أن المصاب رقم 22 هو مواطن (50 عاما) من "منطقة المركز" وعاد في الأول من آذار/ مارس الجاري من رحلة سياحية في مدينة برشلونة الإسبانية.

وأوضحت الوزارة أن المصاب غادر إلى إسبانيا في الـ27 من شباط/ فبراير الماضي على متن الرحلة LY393 التابعة لشركة "إل عال"، وعاد إلى البلاد في الأول من آذار/ مارس على متن الرحلة LY394 التابعة لنفس الشركة.

ولفتت إلى أن المصاب خضع للحجر الصحي المنزلي منذ الرابع من آذار/ مارس الجاري، وقالت إنها ستنشر في وقت لاحق لائحة بالأماكن التي تواجد فيها المصاب منذ عودته إلى البلاد إلى حين دخوله للحجر الصحي.

وطالبت الزيارة جمع العائدين على متن الرحلة ذاتها، بالدخول للحجر الصحي المنزلي لمدة 14 يومًا منذ يوم عودتهم، وإعلام الوزارة بذلك عبر الرابط المخصص الذي يظهر على الموقع الإلكتروني للوزارة.

وأعلنت الوزارة أن المصاب رقم 23 هو من سكان منطقة تل أبيب، ووصل إلى البلاد في الـ29 من شباط/ فبراير الماضي عائدا من إيطاليا، وأكدت أنه يخضع للحجر الصحي.

وأوضحت أن الماصب عادر البلاد في الـ22 من شباط/ فبراير الماضي على متن الرحلة EJ2564 التابعة لشركة "إيزي جيت"، متجها إلى مدينة البندقية في إيطاليا، وعاد على متن الرحلة EJU3342 التابعة لنفس الشركة، والتي وصلت إلى مطار اللد في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً في الـ29 من الشهر ذاته.

وأوصت الوزارة جميع القادمين إلى البلاد على متن الرحلة ذاتها بالخضوع للحجر الصحي لمدة 14 يوما من موعد وصولهم.

وذكرت الوزارة أن المصابة رقم 24 كان على اتصال مباشر مع وفد الحجاج اليونانيين الذين زاروا البلاد وشخصوا بالإصابة بالفيروس، حيث كانت على متن الطائرة التي عادوا على متنها إلى اليونان.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع عدد المصابين بمرض كوفيد 19، إلى 19 مصابا، بعد تسجيل ثلاث إصابات جديدة، مساء اليوم، في مدينة بيت لحم، ممن خالطوا المصابين في فندق "إنجل" في بيت جالا، وتم وضعهم في المركز الوطني للحجر الصحي في بيت لحم.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت أمس عن إصابة 9 مواطنين بفيروس كورونا في بيت لحم، إضافة إلى 7 أعلن عنهم أول أمس الخميس. وأجرت وزارة الصحة فحوصات لـ500 عينة مشتبه بإصابتها بالفيروس من المحافظات الشمالية والجنوبية حتى اللحظة، وكانت جميعها سلبية "غير مصابة"، باستثناء الحالات المذكورة.

ويتسع انتشار فيروس كورونا المستجدّ الذي أصاب أكثر من مئة ألف في العالم، ما يرغم السلطات المعنية على مضاعفة تدابيرها الاحترازية؛ فيما اعتبرت منظمة الصحة العالمية أن انتشار الفيروس السريع "مقلق جدًا". ففي المجمل، سجلت 94 دولة إصابات بفيروس كورونا المستجد الذي أودى بأكثر من 3500 شخص في العالم.