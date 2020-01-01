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الشركات الفلسطينية العاملة في مجال المعقمات تضاعف قدراتها الانتاجية

السبت 07 مارس 2020 09:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشركات الفلسطينية العاملة في مجال المعقمات تضاعف قدراتها الانتاجية


رام الله / سما /

 قالت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم السبت، إن الشركات الفلسطينية رفعت قدرتها الانتاجية لانتاج وتزويد السوق الفلسطيني بالمعقمات اللازمة في ظل ارتفاع الطلب عليها، بالاضافة الى وضع سعر عادل على هذه العبوات منعا للتلاعب باسعارها تحت طائلة المسؤولية.

واضافت الوزارة في بيانها أنه سيتم خلال الأيام القليلة القادمة تلبية احتياج السوق الفلسطيني من المعقمات من قبل الموردين والمصانع. وبينت انه تم ادخال كميات كبيرة من المعقمات الى محافظة بيت لحم، حيث تم ادخال عبوات معقم بسعر التكلفة، لافتة أن كافة المواد الغذائية والخضروات تدخل الى المحافظة بشكل منتظم.

ودعت الوزارة  المواطنين الابلاغ عن اي شكوى أو خروقات يرونها في السوق الفلسطيني عبر الرقم المباشر 129 الأمر الذي يساعد طواقم الرقابة والتفتيش في  ضبط وتنظيم السوق.

#الاقتصاد الوطني #شركات النظافة #السوق الفلسطيني

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