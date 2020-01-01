  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

لبنان يقرر تعليق سداد ديونه واعادة هيكلتها

السبت 07 مارس 2020 09:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
لبنان يقرر تعليق سداد ديونه واعادة هيكلتها


بيروت /سما/

 أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني حسان دياب، أن الدين أصبح أكبر من قدرة لبنان على تحمله، وأكبر من قدرة اللبنانيين على تسديد فوائده، مشيراً الى أن الاحتياطي من العملات الصعبة بلغ مستوى حرجا وخطيرا، مما يدفع الجمهورية اللبنانية لتعليق سداد استحقاق 9 آذار من سندات اليوروبوند وفوائده لضرورة استخدام هذه المبالغ في تأمين الحاجات الأساسية للشعب اللبناني.

واكد دياب في كلمة له مساء اليوم السبت، أن قرار تعليق الدفع هو اليوم، السبيل الوحيد، لوقف الاستنزاف وحماية المصلحة العامة، بالتزامن مع اطلاق برنامج شامل للاصلاحات اللازمة، من أجل بناء اقتصاد متين ومستدام، على أسس صلبة ومحدثة.

وأعلن أن الدولة اللبنانية، ستسعى إلى إعادة هيكلة ديونها، بما يتناسب مع المصلحة الوطنية، عبر خوض مفاوضات منصفة، وحسنة النية، مع الدائنين كافة، تلتزم المعايير العالمية المثلى وأن ذلك يحتاج حتما لتدابير صعبة.

وشدد على حماية الودائع في القطاع المصرفي، خاصة ودائع صغار المودعين، الذين يشكلون أكثر من 90% من إجمالي الحسابات المصرفية.

#لبنان

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية تعلق على عدم تسجيل اي اصابات بكورونا في قطاع غزة: "عالم غريب"

تل أبيب تؤكّد توجّه الولايات المُتحدّة لحماس لإجراء مفاوضاتٍ كما فعلت مع طالبان..

السعودية: اعتقال شقيق الملك وابن شقيقه ولي العهد السابق

غزة: لجنة حكومية تقر بمحاسبة المسؤولين عن حريق النصيرات و ٤٠٠٠$ لأسرة كل شهيد

ضابط إسرائيلي : التصعيد الأخير أكد أن حماس سيدة الموقف في غزة

بيرلسكوني يرتبط بشابة تصغره بـ 50 عاما (شاهد)

غزة: تنويه هام حول طلبات تصاريح التجار المرجعة من الشؤون المدنية

الأخبار الرئيسية

نتنياهو يحاول التأكيد على "انتصاره" ويتشبث بالبقاء سياسيًا.. وغانتس: عصرك انتهى!!

الصحة بغزة

الصحة بغزة تُصدر تعليمات للقادمين إلى القطاع لمنع انتشار فيروس كورونا

كورونا

كورونا ينتشر بسرعة ويتجاوز عتبة المئة ألف: عدد المصابين يرتفع والقلق يتصاعد

الصحة: ارتفاع عدد مصابي كورونا في بيت لحم لـ19

حريق

تعقيبا على فاجعة السوق.. بلدية النصيرات تؤكد وجود قصور في إجراءات السلامة بمكان الحدث