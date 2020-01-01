لبنان يقرر تعليق سداد ديونه واعادة هيكلتها

بيروت /سما/

أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني حسان دياب، أن الدين أصبح أكبر من قدرة لبنان على تحمله، وأكبر من قدرة اللبنانيين على تسديد فوائده، مشيراً الى أن الاحتياطي من العملات الصعبة بلغ مستوى حرجا وخطيرا، مما يدفع الجمهورية اللبنانية لتعليق سداد استحقاق 9 آذار من سندات اليوروبوند وفوائده لضرورة استخدام هذه المبالغ في تأمين الحاجات الأساسية للشعب اللبناني.

واكد دياب في كلمة له مساء اليوم السبت، أن قرار تعليق الدفع هو اليوم، السبيل الوحيد، لوقف الاستنزاف وحماية المصلحة العامة، بالتزامن مع اطلاق برنامج شامل للاصلاحات اللازمة، من أجل بناء اقتصاد متين ومستدام، على أسس صلبة ومحدثة.

وأعلن أن الدولة اللبنانية، ستسعى إلى إعادة هيكلة ديونها، بما يتناسب مع المصلحة الوطنية، عبر خوض مفاوضات منصفة، وحسنة النية، مع الدائنين كافة، تلتزم المعايير العالمية المثلى وأن ذلك يحتاج حتما لتدابير صعبة.

وشدد على حماية الودائع في القطاع المصرفي، خاصة ودائع صغار المودعين، الذين يشكلون أكثر من 90% من إجمالي الحسابات المصرفية.