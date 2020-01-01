تشكيل لجنة طوارئ في "المقاصد" للتعامل مع "كورونا"

القدس المحتلة / سما /

تشكلت لجنة طوارئ في مستشفى المقاصد بالقدس للتعامل مع فيروس كورونا، وذكر الدكتور عرفات الهدمي، رئيس الهيئة الإدارية لمستشفى المقاصد، أنه جرى افتتاح غرفة طوارئ خاصة لمواجهة فيروس كورونا تعمل على مدار الساعة مجهزة بما يلزم لمعالجة الحالات المشتبه بها، مشيراً إلى أنه لغاية الان لم تصلنا أي حالة.

وأشار إلى أن الدكتور ربيع عدوان، أخصائي الأمراض السارية والمعدية في المستشفى، هو المشرف على غرفة الطوارئ، موضحاً أنه تم وضع خطة طوارئ من قبل أطباء المستشفى بإشراف إدارة المستشفى والهيئة الإدارية.

من ناحية ثانية، أوضح الهدمي أن أطباء المستشفى من الضفة الغربية لديهم تصاريح خاصة لدخول مدينة القدس، وهذه التصاريح تُمكّنهم في العادة من الوصول الى المستشفى، خاصة في الأعياد اليهودية.

وأكد أن الهيئة الإدارية تبذل قصارى جهدها من أجل تقديم خدمات طبية مميزة، وقد حقق أطباء المستشفى نجاحات نوعية، كان آخرها نجاح فريق طبي في المستشفى بإجراء عملية قلب لجنين، وهو في رحم أمه، في الأسبوع الثلاثين من الحمل، كان يعاني من ضمور في البطين الأيسر من القلب، فيما يُعد إنجازاً طبياً هو الأول من نوعه في المنطقة العربية.