تجديد "الإداري" للمرة الثالثة للشيخ خالد الحاج

جنين / سما /

جددت سلطات الاحتلال، اليوم، الاعتقال الإداري للمرة الثالثة على التوالي للقيادي في حركة "حماس " الشيخ خالد الحاج (55 عاماً) من مدينة جنين والقابع في سجن مجدو.

وذكرت عائلته أن مخابرات الاحتلال، وعشية إنهاء حكمه الإداري الثاني البالغ 4 أشهر سلمته قرار التجديد لمدة 3 أشهر، بذريعة الملف السري الذي اعتبرته تعسفياً وظالماً، فمنذ اعتقاله الأخير بتاريخ 8-7-2019 لم تُوجَّه له لائحة اتهام، وجرى تجديد اعتقاله 3 مرات متتالية من دون محاكمة.

وتعرض القيادي الحاج للاعتقال مرات عدة خلال الانتفاضتين، وبلغ مجموع ما قضاه خلف القضبان 15 عاماً، منها 11 عاماً رهن الاعتقال الاداري، علماً أنه متزوج ويعيل أسرة مكونة من سبعة.