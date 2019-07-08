  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

تجديد "الإداري" للمرة الثالثة للشيخ خالد الحاج

السبت 07 مارس 2020 08:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
تجديد "الإداري" للمرة الثالثة للشيخ خالد الحاج


جنين / سما /

جددت سلطات الاحتلال، اليوم، الاعتقال الإداري للمرة الثالثة على التوالي للقيادي في حركة "حماس " الشيخ خالد الحاج (55 عاماً) من مدينة جنين والقابع في سجن مجدو.

وذكرت عائلته أن مخابرات الاحتلال، وعشية إنهاء حكمه الإداري الثاني البالغ 4 أشهر سلمته قرار التجديد لمدة 3 أشهر، بذريعة الملف السري الذي اعتبرته تعسفياً وظالماً، فمنذ اعتقاله الأخير بتاريخ 8-7-2019 لم تُوجَّه له لائحة اتهام، وجرى تجديد اعتقاله 3 مرات متتالية من دون محاكمة.

وتعرض القيادي الحاج للاعتقال مرات عدة خلال الانتفاضتين، وبلغ مجموع ما قضاه خلف القضبان 15 عاماً، منها 11 عاماً رهن الاعتقال الاداري، علماً أنه متزوج ويعيل أسرة مكونة من سبعة.

#اسير #حماس #الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية تعلق على عدم تسجيل اي اصابات بكورونا في قطاع غزة: "عالم غريب"

تل أبيب تؤكّد توجّه الولايات المُتحدّة لحماس لإجراء مفاوضاتٍ كما فعلت مع طالبان..

السعودية: اعتقال شقيق الملك وابن شقيقه ولي العهد السابق

جريمة اغتصاب سائحة بولندية تنتهي بصلح عشائري!.. بقلم مصطفى ابراهيم

غزة: لجنة حكومية تقر بمحاسبة المسؤولين عن حريق النصيرات و ٤٠٠٠$ لأسرة كل شهيد

ضابط إسرائيلي : التصعيد الأخير أكد أن حماس سيدة الموقف في غزة

بيرلسكوني يرتبط بشابة تصغره بـ 50 عاما (شاهد)

الأخبار الرئيسية

نتنياهو يحاول التأكيد على "انتصاره" ويتشبث بالبقاء سياسيًا.. وغانتس: عصرك انتهى!!

الصحة بغزة

الصحة بغزة تُصدر تعليمات للقادمين إلى القطاع لمنع انتشار فيروس كورونا

كورونا

كورونا ينتشر بسرعة ويتجاوز عتبة المئة ألف: عدد المصابين يرتفع والقلق يتصاعد

الصحة: ارتفاع عدد مصابي كورونا في بيت لحم لـ19

حريق

تعقيبا على فاجعة السوق.. بلدية النصيرات تؤكد وجود قصور في إجراءات السلامة بمكان الحدث