أهالي مادما يتصدون لعشراتٍ من المستوطنين حاولوا اقتحام قريتهم

نابلس / سما /

أُصيب عدد من المواطنين في قرية مادما، جنوب غرب نابلس، مساء اليوم السبت، بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال تصديهم لعشرات المستوطنين الذين حاولوا اقتحام المنطقة الجنوبية من القرية.

وذكرت مصادر محلية أن عشرات المستوطنين من مستوطنة "ايتسهار" المقامة على اراضي مادما وعدد من القرى المجاورة، حاولوا اقتحام منطقة "القعدات" الواقعة في الجهة الجنوبية من القرية وذلك بحماية قوة من جيش الاحتلال كانت ترافقهم.

وأضافت هذه المصادر أن العشرات من أهالي القرية توجهوا للمنطقة واشتبكوا بالحجارة مع المستوطنين وجنود الاحتلال الذين أطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع نحوهم. وقد تمكن الأهالي من صد المستوطنين وإجبارهم على الانسحاب، فيما جرى اعتقال احد المواطنين، فيما أُصيب أحد الجنود بحجر.