الاعلام" تدعو الى بث موحد لتغطية معلوماتية وتوعوية لمواجهة خطر فيروس "كورونا"

رام الله / سما /

دعت وزارة الاعلام، اليوم السبت، محطات الإذاعة والتلفزة المحلية في محافظات الوطن الى اطلاق بث موحد عبر موجاتها العاملة في الأرض الفلسطينية إبتداءً من صباح الاثنين التاسع من آذار الجاري، على ان يتناول الجانبين المعلوماتي حول آخر المستجدات، والتوعوي حول آليات الوقاية ونشر تعميمات السلامة العامة لمواجهة خطر فيروس "كورونا".

وشددت الوزارة على انها ستقوم بتزويد البث المشترك بالمعلومات الضرورية عبر اللجنة الاعلامية للطوارئ التي شكلها دولة رئيس الوزراء بالتعاون والتنسيق مع الوزارات ذات العلاقة ومن خلال الغرفة الاعلامية في وزارة الاعلام.

وتوجهت الوزارة بالتحية والتقدير الى الزميلات والزملاء في محطات الإذاعة والتلفزة المحلية على الجهود الكبيرة التي يبذلونها خاصة في المراحل التي تتطلب الوحدة والتكاتف الوطني.

وشددت وزارة الاعلام على ان الوضع الذي نعيشه اليوم بحاجة الى جهود جميع الزميلات والزملاء من اجل خدمة ابناء شعبنا ووطننا في هذه الظروف العصيبة والخطيرة التي نمر بها.