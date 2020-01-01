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"رام الله والبيرة": سيتم أخذ المقتضى القانوني بحق كل من يتناقل معلومات غير رسمية حول "كورونا"

السبت 07 مارس 2020 07:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
"رام الله والبيرة": سيتم أخذ المقتضى القانوني بحق كل من يتناقل معلومات غير رسمية حول "كورونا"


رام الله / سما /

 أعلنت محافظة رام الله والبيرة منع تناقل أي معلومة مصدرها ليس الجهة الرسمية، مبينة أن اللجنة الإعلامية المكلفة من مجلس الوزراء هي فقط المخولة بالنشر، وكل من ينشر معلومة بناء على مسميات عديدة من مصدر خاص أو مبنية على أقاويل وإشاعات ومجموعات تواصل اجتماعي، سيتم أخذ المقتضى القانوني بحقه بتهمة إثارة البلبلة.

وأوضحت المحافظة في بيان صدر عنها، مساء اليوم السبت، أن كل ما ينشر عن حالات فيها غير صحيح، مبينة أن 3 حالات تم أخذ عينات منها لفحصها ولم تخرج أي نتائج حتى اللحظة، ولن نسمح ببقاء مشاعر الناس مرهونة ببعض الباحثين عن السبق حتى وإن كان غير دقيقا.

وأكدت أن المعلومة مصدرها فقط اللجنة الإعلامية المتخصصة، وغير ذلك ليس الا مراهقات يدفع ثمنها شعبنا ومجتمعنا.

#محافظة رام الله #كورونا

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