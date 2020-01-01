الرئيس يؤكد ضرورة تضافر الجهود والتعاون بين جميع القطاعات للخروج من ازمة كورونا

رام الله / سما /

هنأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم السبت، المرأة الفلسطينية، لمناسبة الثامن من آذار، اليوم العالمي للمرأة.

وعبر الرئيس عن فخره بإنجازات المرأة الفلسطينية في كافة المجالات، ونضالها إلى جانب الرجل في مســـيرة الثورة الفلســــطينية من اجل التحرر والاستقلال وبناء مؤسسات الدولة المستقلة، وعاصمتها الأبدية القدس الشـــرقية.

وترحم الرئيس على أرواح الشهيدات، وحيا الأسيرات المناضلات في سجون الاحتلال الإسرائيلي، الذي لم يميز يوما باستهدافه بين رجل وامرأة.

وفي الظروف التي نمر بها، تمنى سيادته السلامة لأبناء شعبنا، وأكد ضرورة التقيد بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة ووزارة الصحة، لتفادي انتشار فيروس" كورونا"، مشددا على ضرورة تضافر الجهود والتعاون بين جميع القطاعات للخروج من هذا المأزق.