تشكيل لجنة طوارئ في محافظة جنين وبدء اتخاذ الخطوات الاحترازية

جنين / سما /

أعلن محافظ جنين أكرم الرجوب، اليوم السبت، عن تشكيل لجنة الطوارئ الخاصة بالمحافظة لمواجهة فيروس "كورونا" في جنين.

وتشمل لجنة الطوارئ، برئاسة الرجوب، ونائبه مدير صحة جنين وسام صبيحات، ومنسق اللجنة أحمد القسام، وعضوية الجهات ذات الاختصاص من المؤسسات الأمنية وغيرها.

واستهل الرجوب الاجتماع بالحديث عن أهمية الوقايه، ووضع خطة عمل لمواجهة الحدث على مستوى المحافظة من أجل تفعيل لجنة الطوارئ المركزية، لتبقى في حالة انعقاد دائم .

وأكد ضرورة وضع مقدرات القطاع الخاص تحت تصرف لجنة الطوارئ في حال تم استخدامها لمكافحة هذا الوباء مع الحفاظ على كامل حقوقه، مشيرا إلى أنه تم تخصيص فندق "نورث جيت" للحجر الصحي وأحد المستشفيات الخاصة للعلاج.

ودعا الرجوب إلى تجنب اقامة الاجتماعات أو الاحتفالات أو التجمعات الكبرى في كافة أرجاء المحافظة، وإلى التلاحم مع كافة مكونات أبناء شعبنا من أجل التصدي ومكافحة الوباء.

وطالب المواطنين الإبلاغ عن الحالات المشتبه بها، وعدم التستر عليها، كذلك على كل القادمين من الخارج والذين يتوجب عليهم إجراء الفحوصات الالتزم بذلك في حال الاشتباه بالإصابة وفقا لتعليمات وزارة الصحة، ومن يخالف ذلك سيتعرض للمساءلة القانونية.

وشدد على ضرورة التزام التجار بالتسعيرة وعدم استغلال الوضع والتلاعب بالأسعار، مشيرا إلى أن القانون سيطالهم، مطالبا النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أو أي شخص يقوم بنشر معلومة عن الإصابة بالمرض، الالتزام بالرجوع إلى الجهات ذات الاختصاص، وإلا سيتم تحويله الى القضاء.

من جهته، قال صبيحات، إنه تم المباشرة بتجهيز المركز الكوري الثقافي التابع لبلدية جنين كمستشفى ميداني لاستقبال الحالات المرضية التي تعاني من التهابات تنفسية لتخفيف الضغط على المستشفيات، ومنع الاختلاط بالمرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة، مشيرا الى أنه سيتم الإعلان رسميا عن استقبال الحالات المرضية لمرضى التنفس بعد الانتهاء من تجهيز المركز الكوري.

وأوضح أن مديرية الصحة قامت بتوزيع نشرات توعوية عن فيروس كورونا، وطرق الوقاية منه، لتوعية المواطنين.