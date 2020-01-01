ملحم ينفي شائعات متداولة بوجود إصابات "كورونا" بمدينة رام الله

رام الله / سما /

نفى المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، كافة الشائعات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي مساء اليوم السبت بوجود حالات مصابة بفيروس "كورونا" في مدينة رام الله.

وأوضح المتحدث في بيان له، أن 6 أشخاص من بينهم صحفيون فلسطينيون وأجانب عملوا في مدينة بيت لحم خلال اليومين الماضيين، عرضوا أخذ عينات منهم للفحص المخبري للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس، وطلبوا من وزارة الصحة تزويدهم بشهادة خلو من المرض لكي يتمكنوا من التوجه للعمل في إسرائيل التي اشترطت عليهم ذلك.

وتابع "بعد ذلك غادروا المستشفى للحجر المنزلي بعد أن لم تظهر عليهم أعراض المرض".

بدورها، أكدت وزارة الصحة، أنه ليس من مهمتها منح شهادات خلو من المرض لأي من طالبي تلك الشهادة، وأن جميع المحافظات خالية من أي إصابات بالمرض باستثناء مدينة بيت لحم.