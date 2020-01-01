  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

ملحم ينفي شائعات متداولة بوجود إصابات "كورونا" بمدينة رام الله

السبت 07 مارس 2020 07:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
ملحم ينفي شائعات متداولة بوجود إصابات "كورونا" بمدينة رام الله


رام الله / سما /

نفى المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، كافة الشائعات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي مساء اليوم السبت بوجود حالات مصابة بفيروس "كورونا" في مدينة رام الله.

وأوضح المتحدث في بيان له، أن 6 أشخاص من بينهم صحفيون فلسطينيون وأجانب عملوا في مدينة بيت لحم خلال اليومين الماضيين، عرضوا أخذ عينات منهم للفحص المخبري للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس، وطلبوا من وزارة الصحة تزويدهم بشهادة خلو من المرض لكي يتمكنوا من التوجه للعمل في إسرائيل التي اشترطت عليهم ذلك.

وتابع "بعد ذلك غادروا المستشفى للحجر المنزلي بعد أن لم تظهر عليهم أعراض المرض".

بدورها، أكدت وزارة الصحة، أنه ليس من مهمتها منح شهادات خلو من المرض لأي من طالبي تلك الشهادة، وأن جميع المحافظات خالية من أي إصابات بالمرض باستثناء مدينة بيت لحم.

#ابراهيم ملحم #كورونا #الحكومة الفلسطينية #رام الله

الأكثر قراءة اليوم

تل أبيب تؤكّد توجّه الولايات المُتحدّة لحماس لإجراء مفاوضاتٍ كما فعلت مع طالبان..

بعد ارتفاع عدد مصابي كورونا.. رئيس الوزراء يعلن رزمة جديدة من الإجراءات الاحترازية لاحتواء الفيروس

السعودية: اعتقال شقيق الملك وابن شقيقه ولي العهد السابق

جريمة اغتصاب سائحة بولندية تنتهي بصلح عشائري!.. بقلم مصطفى ابراهيم

ضابط إسرائيلي : التصعيد الأخير أكد أن حماس سيدة الموقف في غزة

"القضاء الأعلى" يوضح حقيقة إصابة أحد كوادر القضاء العسكري بفيروس "كورونا"

كيف تجهز نفسك لحجر صحي داخل المنزل وسط انتشار كورونا؟

الأخبار الرئيسية

الصحة بغزة

الصحة بغزة تُصدر تعليمات للقادمين إلى القطاع لمنع انتشار فيروس كورونا

كورونا

كورونا ينتشر بسرعة ويتجاوز عتبة المئة ألف: عدد المصابين يرتفع والقلق يتصاعد

الصحة: ارتفاع عدد مصابي كورونا في بيت لحم لـ19

حريق

تعقيبا على فاجعة السوق.. بلدية النصيرات تؤكد وجود قصور في إجراءات السلامة بمكان الحدث

l

غزة: لجنة حكومية تقر بمحاسبة المسؤولين عن حريق النصيرات و ٤٠٠٠$ لأسرة كل شهيد