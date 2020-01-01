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الصحة بغزة تُصدر تعليمات للقادمين إلى القطاع لمنع انتشار فيروس كورونا

السبت 07 مارس 2020 07:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة تُصدر تعليمات للقادمين إلى القطاع لمنع انتشار فيروس كورونا


غزة / سما /

أصدرت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم السبت، تعليمات للقادمين إلى القطاع، وذلك لمنع انتشار فيروس (كورونا) في غزة، وهي كالتالي: 

نظرا لانتشار فيروس كورونا في معظم دول العالم، مما يتطلب حرصا على سلامتكم وسلامة ذويكم والمجتمع بكامله من خلال الالتزام بالتعليمات التالية:

1. الالتزام بضوابط الحجر المنزلي مدة 14 يوما من تاريخ قدومكم الى قطاع غزة. 
2. تحديد الادوات الشخصية الخاصة بكم وعدم مشاركتها مع أفراد الأسرة مثل( منشفة الوجه، فرشة الاسنان، الملابس الشخصية، الاطباق ، الملاعق، الاكواب).
3. عند الجلوس مع افراد الاسرة المحافظة على مسافة كافية أقلها متراً واحداً.
4.عدم الاختلاط مع الأخرين واستقبال التهاني والامتناع عن التقبيل.
5. عند ظهور أعراض مثل ( ارتفاع في درجة الحرارة، احتقان في الحلق، حكة جافة أو سعال) يجب اتباع التعليمات التالية:
☜ الانعزال عن باقي أفراد الاسرة في غرفة خاصة.
☜ارتداء كمامة طبية ( جراحية عند الحركة خارج الغرفة الخاصة بكم).
☜من يقوم على تلبية احتياجاتكم ومساعدتكم في المنزل ارتداء الكمامة الطبية ( الجراحية) عند الدخول الى غرفتكم وغسل الايدي بالماء والصابون مباشرة بعد الخروج من الغرفة
☜عند العطس او السعال يجب تغطية منطقة الانف والفم بالمناديل الورقية والتخلص منها في سلة المهملات مباشرة،وغسل الايدي بالماء والصابون .
☜عند العطس او السعال وعدم توفر مناديل ورقية ننصح بأن يتم العطس على كوع اليد، حتى لا يتناثر الرذاذ في المحيط.
☜الحرص على تهوية المنزل.
☜عند الشعور بضيق في التنفس أو سرعة في التنفس، عدم التوجه الى المستشفيات ، انما الاتصال على رقم 103 التابع لوزارة الصحة.
 

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