لجنة دعم الصحفيين تدعو لتوخي الدقة في نقل الاخبار المتعلقة بفايروس كورونا

غزة / سما /

دعت لجنة دعم الصحفيين كافة الصحفيين والمؤسسات الإعلامية لتوخي الحذر والدقة في نقل الاخبار المتعلقة بفايروس كورونا وعدم التهويل والتحريف والاعتماد على المصادر الموثوقة والرسمية في نقل المعلومات والارقام.

وقال رئيس لجنة دعم الصحفيين الصحفي صالح المصري اليوم السبت 7 مارس 2020م إن الاذاعات ومحطات التلفزة المحلية مطلوب منها التركيز على توعية المواطنين والقيام بدورها في الحفاظ على نقل المعلومة دون تهويل تفادياً لإرباك الجبهة الداخلية الفلسطينية والسلم الأهلي والمجتمعي.

وطالب المصري من المؤسسات الإعلامية أن تخصص جزءاً من برامجها اليومية لتوعية المواطنين من الوقاية من موض "كورونا" مؤكداً ان الإعلام الفلسطيني كان دوماً يقوم بواجبه الوطني في كل الازمات التي تعصف بالقضية الفلسطينية .

ودعا المصري الاذاعات المحلية للقيام بدور كبير وفعال في تغطية ونقل الدروس التعليمية لطلاب المدارس من خلال تخصيص ساعات من بث يومية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم .

وأضاف ان مواقع التواصل الاجتماعي قادرة أيضا أن تساند الوزارة في من خلال توفير الدروس للطلبة عبر صفحتها خلال فترة الطوارئ التي اعلنها الرئيس الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية.

وأشادت اللجنة بدور المؤسسات الإعلامية في التحلي بالمسؤولية ودعت الصحفيين لاتخاذ كافة الاجراءات والسلامة المهنية في تغطيتهم للحدث.