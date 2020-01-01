الاردن تدرس منع دخول القادمين من فلسطين اليها بسبب كورونا

سما / وكالات/

ذكرت مصادر في وزارة الصحة الاردنية، اليوم السبت، إنه سيتم بحث منع دخول القادمين من فلسطين والعراق وبلدان أوروبية والحجر الصحي على المواطنين القادمين منهما 14 يوما، غداً الأحد، بعد انتشار فيروس كورنا المستجد فيها.

وأضافت المصادر أنه "في حال الموافقة على قرار منع دخول القادمين من فلسطين والعراق وبلدان أوروبية، فسيتم معاملتهم مثل الدول التي أعلن عنها سابقاً: الصين، كوريا الجنوبية، إيران، وإيطاليا".

وأوضحت أن "دراسة شاملة للوضع الوبائي في فلسطين والعراق وبلدان أوروبية ستتم بعد ازدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا فيها".

وأكدت المصادر أن "قرار رئيس الوزراء الفلسطيني إغلاق المرافق التعليمية من مدارس وجامعات ومعاهد ورياض الأطفال لمدة شهر اعتباراً من السبت، سيخفف من خطورة انتشار فيروس كورونا في فلسطين وبالتالي تنخفض خطورة نقله عبر القادمين".