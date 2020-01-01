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الأسرة الرياضية تقدم واجب العزاء لشهداء مخيم النصيرات

السبت 07 مارس 2020 05:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأسرة الرياضية تقدم واجب العزاء لشهداء مخيم النصيرات


غزة / سما /

قام وفد رياضي كبير يضم المجلس الأعلى للشباب والرياضة واللجنة الاولمبية والاتحادات الرياضية والأندية والأسرة الإعلامية الرياضية بتقديم واجب العزاء لشهداء مخيم النصيرات.

وضم الوفد عبد السلام هنية مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة د. اسعد المجدلاوي نائب رئيس اللجنة الاولمبية، إبراهيم أبو سليم نائب رئيس اتحاد الكرة.

وقال هنية إن الوفد يضم كافة الرياضيين لتقديم واجب العزاء لشهداء مخيم النصيرات وتأكيد على تلاحم الأسرة الرياضية والإعلامية مع مكونات شعبنا الفلسطيني.

وأضاف هنية في كلمته لأهالي الشهداء إن الأسرة الرياضية تقف بجانبكم ولن تتخلى عنكم ومصابكم هو مصاب كل رياضي.

وأكد هنية أن الأسرة الرياضية وقفت منذ اللحظات الأولى بجانب أهالي الشهداء والحشد الكبير من الرياضيين يؤكد على وقوفهم مع عوائل الضحايا والتخفيف عنهم. 
بدورهم شكر أهالي الشهداء هنية على وقفة الرياضيين الكبيرة  مصابهم الجلل.

#غزة #عبد السلام هنية #المجلس الأعلى للشباب والرياضة #مخيم النصيرات

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