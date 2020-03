شاهد: انهيار فندق لحجر مصابي فيروس كورونا في الصين

احتجز نحو 70 شخصا تحت أنقاض فندق انهار في مقاطعة فوجيان في شرق الصين السبت، وفق ما أفاد مسؤولون.

وانهار فندق "شنجيا" في مدينة تشوانتشو قرابة الساعة 19,30 (11,30 ت غ) وتم إنقاذ نحو 23 شخصا بعد نحو ساعة ونصف ساعة من الحادث، وفق بيان للحكومة المحلية.

وأفادت صحيفة "الشعب اليومية" الرسمية أنه تم تحويل الفندق الذي يضم 80 غرفة مؤخرا إلى منشأة لعزل الأشخاص الذين كانوا على احتكاك بمرضى أصيبوا بفيروس كورونا المستجد.

#BREAKING: A five-storey hotel in Quanzhou in the Fujian province suddenly collapses on March 7 evening. Several Chinese media outlets say that the hotel is currently being used as a quarantine site for #COVIDー19. About a dozen have been rescued. Internet video. pic.twitter.com/dMIJivGXlI