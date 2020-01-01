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لجنة الطوارئ في مستشفيات الخدمة العامة تضع خطة احترازية لمواجهة فايروس الكورونا

السبت 07 مارس 2020 04:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
لجنة الطوارئ في مستشفيات الخدمة العامة تضع خطة احترازية لمواجهة فايروس الكورونا


غزة / سما /

عقد لجنة الطوارئ في مجموعة مستشفيات الخدمة العامة بغزة، اليوم السبت، اجتماع بحضور مجلس الإدارة والإدارة الطبية والإدارة العامة ، وذلك لمناقشة مكافحة الأوبئة العالمية و الجوانب المتعلقة بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وذلك بحضور 

كما ناقش الاجتماع الموازنة الطارئة لتنفيذ خطة مرحلة الوقاية والتأهب والتي ستباشر المستشفى في تنفيذها.

هذا وحضر الاجتماع د. أحمد الترك -رئيس مجلس الإدارة ودعم بكل قوة الشروع والبدء بالإجراءات الاحترازية لمواجهة هذا الفايروس .

ولفت د. الترك على أنه بالرغم من خلو قطاع غزة من فيروس كورونا حسب إفادة وزارة الصحة ، لكن لا يمنع من اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة هذ الفيروس والحفاظ على صحة المواطنين والمترددين على المستشفى  ، مؤكدا على ضرورة تضافر كل الجهود  من مختلف القطاعات لمواجهة هذه الأوبئة والقضاء عليها .

وأكد إلى أن جميع الإجراءات التي ستباشر مستشفيات الخدمة العامة هي إجراءات احترازية وتشمل عدة جوانب تثقيفية وصحية لضمان سلامة العاملين والمترددين على المستشفى.

#الخدمة العامة #قطاع غزة

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