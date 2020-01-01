اشتية: الحكومة ستواصل إصدار التشريعات من أجل تمكين المرأة

رام الله / سما /

قال رئيس الوزراء محمد اشتية إن الحكومة أصدرت العديد من التشريعات من أجل تمكين المرأة، وستستمر في ذلك من أجل الوصول إلى مساواة في النوع الاجتماعي بكافة مفاصل العمل الرسمي وغير الرسمي.

وأضاف اشتية في كلمة مسجلة لمناسبة يوم المرأة العالمي، اليوم السبت، ان المرأة الفلسطينية لها دور كبير في عملية التنمية بالمجتمع المحلي.

وتابع: "نفخر بما أنجزته المرأة من قضايا متعلقة بالمهن، فهي الطبيبة، والمهندسة، والكاتبة، والريادية، وسيدة الأعمال، وهي المرأة المبدعة، وكل هذا الأمر يدعونا إلى الفخر، ويدفعنا للقول إنها بيت القصيد وروح النشيد".