"التنمية الاجتماعية" تتفقد متضرري حادث الحريق المأساوي في النصيرات

غزة / سما /

قالت وزارة التنمية الاجتماعية، إن طواقمها في قطاع غزة باشرت منذ اللحظة الأولى لوقوع حادث الحريق المأساوي في سوق النصيرات وسط القطاع، بمتابعة وتفقد الأوضاع، والعمل على تحديد الاحتياجات للتعامل مع نتائج الحدث.

وأكدت الوزارة في بيان لها، اليوم السبت، أنها توظف كافة الإمكانيات لمساعدة المتضررين من الحادث الذي أسفر عن وفاة العديد من المواطنين وإصابة آخرين، انطلاقا من دورها وواجبها تجاه أبناء شعبنا، واستجابة لأي طارئ لحماية الأسر.

وكان حريق في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، اندلع أول أمس الخميس، وأودى بحياة 11 مواطنا بينهم (4 أطفال و3 سيدات)، وإصابة 56 مواطنا بجروح مختلفة منهم (35 إصابة بين طفيفة ومتوسطة، و14 إصابة حرجة و8 إصابات خطيرة).