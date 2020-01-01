  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"التنمية الاجتماعية" تتفقد متضرري حادث الحريق المأساوي في النصيرات

السبت 07 مارس 2020 04:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
"التنمية الاجتماعية" تتفقد متضرري حادث الحريق المأساوي في النصيرات


غزة / سما /

 قالت وزارة التنمية الاجتماعية، إن طواقمها في قطاع غزة باشرت منذ اللحظة الأولى لوقوع حادث الحريق المأساوي في سوق النصيرات وسط القطاع، بمتابعة وتفقد الأوضاع، والعمل على تحديد الاحتياجات للتعامل مع نتائج الحدث.

وأكدت الوزارة في بيان لها، اليوم السبت، أنها توظف كافة الإمكانيات لمساعدة المتضررين من الحادث الذي أسفر عن وفاة العديد من المواطنين وإصابة آخرين، انطلاقا من دورها وواجبها تجاه أبناء شعبنا، واستجابة لأي طارئ لحماية الأسر.

وكان حريق في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، اندلع أول أمس الخميس، وأودى بحياة 11 مواطنا بينهم (4 أطفال و3 سيدات)، وإصابة 56 مواطنا بجروح مختلفة منهم (35 إصابة بين طفيفة ومتوسطة، و14 إصابة حرجة و8 إصابات خطيرة).

#التنمية الاجتماعية #حريق النصيرات #قطاع غزة

الأكثر قراءة اليوم

بعد ارتفاع عدد مصابي كورونا.. رئيس الوزراء يعلن رزمة جديدة من الإجراءات الاحترازية لاحتواء الفيروس

السعودية: اعتقال شقيق الملك وابن شقيقه ولي العهد السابق

جريمة اغتصاب سائحة بولندية تنتهي بصلح عشائري!.. بقلم مصطفى ابراهيم

أول ضحية بريطاني يروي تفاصيل مرعبة عن معاناته مع كورونا.. حاربته بالويسكي والعسل

وزيرة الصحة: ارتفاع عدد مصابي كورونا في فلسطين لـ16

ضابط إسرائيلي : التصعيد الأخير أكد أن حماس سيدة الموقف في غزة

"القضاء الأعلى" يوضح حقيقة إصابة أحد كوادر القضاء العسكري بفيروس "كورونا"

الأخبار الرئيسية

حريق

تعقيبا على فاجعة السوق.. بلدية النصيرات تؤكد وجود قصور في إجراءات السلامة بمكان الحدث

l

غزة: لجنة حكومية تقر بمحاسبة المسؤولين عن حريق النصيرات و ٤٠٠٠$ لأسرة كل شهيد

حماس

تل أبيب تؤكّد توجّه الولايات المُتحدّة لحماس لإجراء مفاوضاتٍ كما فعلت مع طالبان..

تقرير:جيش الاحتلال يخشى حكومةً يمينيّةً ضيّقةً لأنّها ستكون مُقاتلةً وعُدوانيّةً

النائبة في البرلمان عن مدينة طهران فاطمة رهبر

"كورونا" تضرب عصب القيادة الايرانية : وفاة نائبة عن طهران بسبب إصابتها بفيروس "كورونا"