"تجارة بيت لحم" تشكل لجنة طوارئ لمواجهة "كورونا"

بيت لحم / سما /

أعلنت غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم، اليوم السبت، عن تشكيل لجنة طوارئ من أعضاء مجلس الإدارة تعمل على مدار 24 ساعة للمتابعة والتنسيق مع الجهات الرسمية.

وقالت الغرفة التجارية في بيان صحفي لها انها قررت أيضا العمل على توفير المواد المعقمة والأدوات الوقائية من اجل توزيعها في المحافظة بالتنسيق مع لجنة الطوارئ، مع دعوتها الى أعضاء الهيئة العامة للغرفة والتجار ورجال الاعمال لتحمل المسؤولية الاجتماعية سواء بالتبرعات العينية او المالية او من اجل توفير كل ما يلزم لمواجهة فيروس كورونا.

وطمأنت الغرفة المواطنين ان مخزن السلع الأساسية متوفر ولا يوجد داعٍ للقلق.

واشادت في بيانها بغرف التجارة لتواصلها المباشر مع غرفة تجارة وصناعة بيت لحم من اجل تأمين اجتياحات المحافظة.