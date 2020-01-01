تعرف على الفرق بين العزل والحجر الصحي لـ"كورونا"

سما / وكالات/

يعـد العـزل والحجـر الصحـي مـن الممارسات الشائعة للصحة العامــة المســتخدمة للمســاعدة فــي منع انتشار الأمراض المعدية، ومنها فيروس "كورونا" المستجد، الذي انتشر بـ 92 دولة حول العالم.

ويفرض العزل والحجر الصحي على الأشــخاص المرضـى أو من تعرضــوا إلــى مرض شديد بمعزل عن الأشخاص غير المصابين لمنع انتشار المرض.

ورغم التشابه بين العزل والحجر فإن هناك فرقا بينهما:

العزل الصحي

هـو فصـل المصـاب أو الشـخص المشـتبه بإصابتـه عـن غيـره مـن الأصحـاء مـدة عـدوى المـرض فـي أماكـن وظروف صحيـة ملائمة، وذلك للحيلولة دون انتقال العدوى من المصاب أو الشخص المشتبه بإصابته إلى غيــره.

الحجر الصحي

تقييـد أنشطة الأشــخاص الأصحــاء لفتــرة مــن الوقــت، بحســب مـا تحدده الجهــات الطبيــة المختصة.

ويعد الحجــر الصحــي والعــزل الصحــي مــن الإجـراءات الفعالـة التـي يتم اتخاذها للحد مـن انتشـار المـرض لكل أفـراد المجتمـع.

ماذا يحدث في الحجر الصحي؟

قد يطلب من الشخص الذي يوجد في العزل، البقاء في المنزل والابتعاد عن الآخرين، والتأكد من عدم وجود أعراض للمرض، والاتصال بالطبيب إذا ظهرت على الشخص الأعراض.

التقصي الوبائي

وفي حالة التأكد من الإصابة تبدأ مرحلة التقصي الوبائي، وهي سلسلة من الإجراءات المستخدمة لتحديد مصدر المرض وأي عوامل أخرى تساعد على انتشاره.

كمــا أنــه يستخدم لتحديد الأشخاص المصابين بالعدوى، وظروف انتشار المرض وطريقة انتشاره، ويتطلب التعاون من جميع أفــراد المجتمــع لتوفير المعلومات المطلوبة من قبل الفريق المختص.