غزة: تنويه هام حول طلبات تصاريح التجار المرجعة من الشؤون المدنية

غزة / سما /

أعلنت الغرفة التجارية الصناعية في قطاع غزة، بأن أخر موعد لاستقبال طلبات التصاريح المرجعة من الشؤون المدنية خلال أشهر 5،6،7،8/2019 والتي تم نشرها على لوحات الإعلانات في الغرف التجارية الصناعية سيكون يوم الثلاثاء الموافق 10/3/2020، منوهةً أنه لن يتم استقبال أي طلب من تلك الطلبات بعد هذا التاريخ.

وطلبت في بيان لها اليوم السبت، ممن لهم أسماء بالكشوفات بالتوجه إلى مقرات الغرف التجارية بقطاع غزة، للتقديم وفق الشروط التالية:

• إحضار صورة الهوية التي تم ختمها من الشؤون المدنية بملاحظات الارجاع

• فاتورة تجارية لا يشترط تاريخ صلاحيتها

• دعوة في نفس مجال الفاتورة.

• صورة شخصية على أسطوانة يكتب عليها الاسم ورقم الهوية.

ونوهت بأن أخر موعد لاستقبال طلبات تصاريح 2000 التجارية فما فوق كان يوم الخميس الماضي الموافق 5/3/2020، مؤكدةً أنه لن يتم استقبال أي طلب من تلك التصاريح خلال الفترة القادمة.