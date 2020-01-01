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تعقيبا على فاجعة السوق.. بلدية النصيرات تؤكد وجود قصور في إجراءات السلامة بمكان الحدث

السبت 07 مارس 2020 03:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
تعقيبا على فاجعة السوق.. بلدية النصيرات تؤكد وجود قصور في إجراءات السلامة بمكان الحدث


غزة / سما/

 أكدت بلدية النصيرات في قطاع غزة، اليوم السبت، أن هناك قصورا في إجراءات السلامة المتبعة من قبل إدارة المخبز الذي وقع فيه الحادث يوم الخميس الماضي وأدى لوفاة 11 مواطنًا وإصابة نحو 60.

وأوضحت البلدية في بيان لها، أن اللجنة الوطنية المهنية المكونة من (الدفاع المدني، وزارة الصحة، وزارة العمل، وزارة الاقتصاد والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين)، قامت بتاريخ 2020/2/25 بجولة تفتيش ميدانية على كافة المخابز في النصيرات، ومن ضمنها المخبز الذي وقع به الحادث.

وبينت أن اللجنة طلبت من صاحب المخبز تنفيذ إجراءات الأمن والسلامة اللازمة خلال أسبوعين من التاريخ المذكور، من بينها الحصول على موافقة الدفاع المدني بما يتعلق بإجراءات السلامة، وعدم تخزين أي كمية غاز تزيد عن الاحتياج اليومي.

ولفتت إلى أن صاحب المخبز تعهد خطيًا بتنفيذ ما طلب منه.

وأشارت إلى أن اللجنة لا تمنح التراخيص للمخابز والمؤسسات التجارية الأخرى، إلا بعد استكمال كافة الوثائق والإجراءات المطلوبة.

وطالبت المواطنين بالتحلي بالمسؤولية، وعدم إصدار الأحكام المسبقة إلى حين إعلان التفاصيل من الجهات الرسمية المخولة بمتابعة مجريات الحدث الأليم.

#بلدية النصيرات #حريق النصيرات #قطاع غزة

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