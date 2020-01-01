الشبكة تطالب بالالتزام بإجراءات حالة الطوارئ وتوحيد الجهود لمواجهة الكورونا وتأجيل الفعاليات

غزة / سما /

دعت شبكة المنظمات الأهلية الى الالتزام بحالة الطوارئ التي أقرها مرسوم الرئيس محمود عباس والإجراءات التي أعلنها رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الشبكة اليوم بمقرها في مدينة غزة بمشاركة ممثلي منظمات اهلية وحقوقية وصحية لمناقشة التطورات المتعلقة بمواجهة انتشار فيروس الكورونا.

وطالبت الشبكة بتوحيد الجهود من أجل مواجهة فيروس كورونا من خلال تشكيل لجنة وطنية موحدة تضم في عضويتها مختلف الجهات الحكومية والأهلية ومنظمات حقوق الإنسان ذات العلاقة لمتابعة كافة الأمور المتعلقة بالمشكلة.

كما دعت الشبكة كافة المنظمات الأهلية والهيئات الوطنية إلى ضرورة تأجيل تنظيم كافة النشاطات والفعاليات الجماهيرية مثل الورشات والمؤتمرات والاجتماعات الموسعة إلى إشعار آخر

وشددت على ضرورة اتخاذ الإجراءات الضرورية اللازمة للتوعية والتثقيف الجماهيرية بأخطار العدوى وانتشار الفيروس والإجراءات التي يجب اتباعها لمواجهة الفيروس.

وأكدت الشبكة على أهمية دور منظمات حقوق الإنسان في متابعة أوضاع من يتم حجزهم في الحجر الصحي ومن هم في أماكن الاحتجاز مثل السجون.

كما ناشدت شبكة المنظمات الاهلية الهيئات المانحة إلى توفير الدعم اللازم للجهود المبذولة لمواجهة فيروس الكورونا.

ودعت وسائل الإعلام إلى توجيه الجهود من أجل التثقيف وتوعية الجمهور بالإجراءات الواجب اتباعها لمواجهة فيروس الكورونا.

كما طالبت الشبكة كافة الجهات إلى احترام حق المواطن للحصول على المعلومات والعمل على نشر معلومات دقيقة وتوخي الحصول على المعلومات من المصادر الموثوقة واحترام خصوصية المواطن في الحالات التي يتم احتجازها .