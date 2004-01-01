أشياء عادية تعتبرها هذه الدول جريمة: من بينها الكعب العالي!

وكالات / سما /

إذا كنت من هواة السفر واكتشاف ثقافات الدول المختلفة، فربما تكون قد صادفت أشياء عادية محظورة في دول معينة.

مشاية الأطفال

منذ عام 2004، قررت كندا حظر استخدام مشاية الأطفال وذلك بهدف الحفاظ على سلامة الطفل. وهذا الحظر يعني أن الطفل بإمكانه الزحف فقط حتى يتعلم المشي بنفسه. لذلك إذا تم ضبط مشاية الأطفال بحوزتك أو تحاول بيعها، فسيتم تغريمك 100 ألف دولار.

عيد الحب

يُحظر على مواطني باكستان وإندونيسيا والسعودية الاحتفال بعيد الحب. وحظرت باكستان الاحتفال في عام 2017 لأنه ليس من التقاليد الإسلامية ويركز على الحب الموجه لغير الله.

السمنة

إذا كنت تعيش في اليابان ويتراوح عمرك ما بين 40 و74 عاماً، فهناك قانون يلزم الشركة التي تعمل بها لقياس محيط خصرك. إذا كان أكبر من الحدود التي تفرضها الحكومة، فستحصل على إرشادات غذائية ويمكن أن يصل الأمر لتغريم الشركة التي تعمل بها.

ذيل الحصان

يحظر على الرجال تطبيق تسريحة ذيل الحصان أو تطويل شعرهم بشكل عام في إيران.

مضغ العلكة

استيراد العلكةفي سنغافورة يخالف القانون، لكن يتم السماح بجلب بعض العلكة لأسباب طبية. وتمنع سنغافورة مضغ العلكة، وإذ عُثر على شخص يمضعها يدفع غرامة على الفور تصل لـ100 ألف دولار، وسينتهي به الأمر في السجن.

الضوضاء

في ولاية فيكتوريا، الواقعة في الركن الجنوبي الشرقي من أستراليا، يُحظر إحداث أي ضوضاء في أوقات معينة. وبشكل أكثر تحديداً، يتم حظر الضوضاء في الليل، عندما يحاول الناس على الأرجح النوم.

السمك الذهبي

في روما، بينما يُسمح للأشخاص بشراء سمك الزينة الذهبي، يُحظر عليهم الاحتفاظ به في وعاء زجاجي. ويرجع هذا إلى أن هذا الوعاء يحد من تدفق الأكسجين ويمكن أن يتسبب في إصابة السمك بالعمى.

عدم الخروج مع الكلب

تتمتع روما ببعض القوانين الصارمة الخاصة بالحيوانات، من بينها المشي مع الكلب. وإن لم يقم أصحاب الكلب بذلك، فسيتم تغريمهم 700 دولار.

نفاد البنزين

في ألمانيا، تُمنع السيارات من الوقوف على طريق أوتوبان، لذلك فإن نفاد البنزين من المحظورات الكبرى. وأيضاً لا يُسمح للأشخاص بالسير على الأقدام في هذا الطريق. وإن خالف شخص ذلك، فسيتوجب عليه دفع غرامة قدرها 100 دولار، وذلك لتعريض حياة السائقين الآخرين للخطر.

حلوى البيض

تُحظر مفاجأة بيض كيندر في الولايات المتحدة الأمريكية، نظراً لأنها تحتوي على لعبة أطفال صغيرة. وبالفعل تم اعتقال أشخاص في مطارات يحاولون تهريب هذه الحلوى من كندا.

الكعب العالي

منذ عام 2009، مُنع الناس في اليونان من ارتداء الكعب في جميع المواقع التاريخية. يرجع ذلك إلى أن الكعب العالي يضغط على الأرض، وبالتالي يتسبب في إحداث خدش ونحت في المواقع الأثرية.

الجينز الأزرق

في كوريا الشمالية لا يُسمح لك بارتداء الجينز الأزرق. لكن لا داعي للقلق، فلا يزال بإمكانك ارتداء الجينز الأسود. والسر في منع الأزرق هو ارتباطه بالولايات المتحدة.