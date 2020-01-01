غزة : وقفة للجبهة الشعبية ضد تقليصات الأونروا

غزة / سما /

نظمت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم السبت، وقفة احتجاجية على خطوات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" بشأن التقليصات التي تتخذها مؤخرًا في قطاع غزة.

وشارك العشرات من أنصار الجبهة في الوقفة التي نظمت أمام مركز توزيع المساعدات الغذائية للوكالة في محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة.

ورفع المشاركون لافتات تؤكد على رفض صفقة القرن ومحاولات تصفية حقوق اللاجئين، واعتبار التقليصات بأنها "إعلان حرب ضد اللاجئين وحقوقهم المشروعة".

وأكد نصر الله جرغون من قيادات الجبهة الشعبية في خانيونس أن هذه التقليصات هدفها سياسي، وليست لأسباب تتعلق بالعجز المالي، مشيرًا إلى أن الهدف منها تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين.

وقال إن هذه التقليصات تتماشى مع محاولات تمرير صفقة القرن التي تهدف لتصفية القضية الفلسطينية بأكملها، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني سيعمل من أجل إسقاط هذه الخطة وغيرها من محاولات تصفية القضية.