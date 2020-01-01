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إطلاق ساعة ذكية بشاشة الحبر الإلكتروني

السبت 07 مارس 2020 01:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
إطلاق ساعة ذكية بشاشة الحبر الإلكتروني


وكالات / سما /

أعلنت شركة SQFMI، عن إطلاق ساعتها الذكية الجديدة، “ووتشي”، مشيرةً إلى أنها تأتي مزودة بشاشة الحبر الإلكتروني، وبسعر منفافس يبلغ 55 دولاراً أمريكياً.

وبسبب عرض الساعات الذكية المستمر للوقت وتسجيل البيانات الحيوية باستمرار، فإنها تحتاج إلى بطاريات قوية، ولذلك تظهر أهمية تقنية الحبر الإلكتروني، التي تمتاز بتوفير الطاقة، وهو الذي لا يستهلك طاقة إلا عند تغيير محتوى الشاشة، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

وتعمل شاشة الحبر الإلكتروني في الساعة الذكية الجديدة بدقة 200× 200 بيكسل، وتعتمد على وحدة DS3231 RTC لإظهار الوقت الحالي بصورة صحيحة، وتشتمل باقة التجهيزات التقنية على مستشعر التسارع من نوع BMA423، والذي يتيح إمكانية تتبع الأنشطة البدنية وخاصة عدد الخطوات.

وتأتي الساعة الذكية مزودة بتقنيتي “الواي فاي”، و”بلوتوث” منخفضة الطاقة، علاوة على محرك الاهتزاز وأربعة أزرار، وبطارية تعمل لأسبوعين، ويستطيع المستخدم استخدامالساعة الذكية بالإيماءات.

#ساعة ذكية #الحبر الإلكتروني

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