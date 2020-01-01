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غزة: لجنة حكومية تقر بمحاسبة المسؤولين عن حريق النصيرات و ٤٠٠٠$ لأسرة كل شهيد

السبت 07 مارس 2020 01:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: لجنة حكومية تقر بمحاسبة المسؤولين عن حريق النصيرات و ٤٠٠٠$ لأسرة كل شهيد


غزة / سما /

أعلن رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، سلامة معروف، عن صرف مساعدات مالية عاجلة لأسر الشهداء والجرحى والمتضررين في حريق النصيرات الذي وقع ظهر الخميس الماضي.

وقال معروف اليوم السبت، إنه سيتم خلال الـ24 ساعة القادمة، صرف مساعدات بواقع ٤٠٠٠$ لأسرة كل شهيد ومبالغ تتراوح من ٥٠٠ إلى ٢٠٠٠$ للجرحى المصابون في الحريق.

وأضاف أنه سيتم كذلك صرف مساعدة مالية عاجلة لأصحاب المحال التجارية والبسطات المتضررة جراء الحريق خلال أيام.

وبين معرف أن اللجنة الميدانية لحصر أضرار الحريق أحصت وقوع أضرار متفاوتة في : ٤٢ بسطة شارع، ٢٧محلاً تجارياً، ٣منشآت اقتصادية،٢٢مركبة.

و قال أن هناك قرار حكومي واضح بمحاسبة كل من تسبب في وقوع حادث النصيرات الأليم تقصيراً كان أو جشعاً أو سوء تقدير.

وأضاف :"حتى يكون الامر قطعيًا في توجيه المسؤولية نحن بانتظار نتائج التحقيق النهائية فكل ساعة هناك جديد يكشف عن ملابسات اندلاع الحريق".

وأكد ان اللجنة الفنية تحقق هندسيًا وجنائيًا واستعانت بشهود عيان وتسجيلات كاميرات المراقبة إضافة للتحليل الفني لمسببات الحريق بناء على مخلفاته بحسب الدفاع المدني.

#حريق النصيرات #تعويضات #غزة

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