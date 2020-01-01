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الصين تتعهد بتطوير أسرع لتكنولوجيا الجيل الخامس على الرغم من الوباء

السبت 07 مارس 2020 12:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصين تتعهد بتطوير أسرع لتكنولوجيا الجيل الخامس على الرغم من الوباء


وكالات / سما /

ستسرع الصين من تطوير تكنولوجيا اتصالات الجيل الخامس "5G" لتعزيز الأداء الاقتصادي في المعركة ضد تفشي فيروس كورونا الجديد، وذلك حسبما ذكرت ندوة حضرها رؤساء أكبر شركات تشغيل شبكة الهاتف المحمول في الصين.

وقال تشن تشاو شيونغ نائب وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات إن تكنولوجيا الجيل الخامس تلعب دورا مهما ليس فقط في مكافحة الوباء واستئناف العمل، ولكن أيضا في تشجيع الاستثمار والاستهلاك والارتقاء الاقتصادي أيضا.

وأضاف تشن أنه سيتم تبني إجراءات مصممة لتسريع بناء شبكة الجيل الخامس في المناطق ذات المخاطر الصحية المنخفضة. مشيراً إلى ضرورة إثراء تطبيق تكنولوجيا الجيل الخامس، وبذل المزيد من الجهود لتنمية منصة يعتمد عليها الاقتصاد.

وأشار تشن أيضا إلى أنه ينبغي تشجيع التنمية المنسقة للمؤسسات في السلسلة الصناعية لتكنولوجيا الجيل الخامس، والبحث في تكنولوجيا الجيل الخامس الأساسية والتعاون الدولي ذي الصلة.

قال مشغلو الاتصالات الثلاثة الرئيسيون في الصين إن 80 في المئة من أعمال البناء لشبكة الجيل الخامس في البلاد كان في الموعد المحدد في الشهرين الأولين، بينما من المتوقع أن يتم تشغيل أكثر من 550 ألف محطة قاعدية لتكنولوجيا الجيل الخامس في جميع أنحاء البلاد بحلول نهاية هذا العام.

من المقرر أن يزداد الاستثمار في البنية التحتية لتكنولوجيا الجيل الخامس على نطاق واسع في عام 2020 ليصل إلى حوالي 120 مليار يوان (حوالي 17.3 مليار دولار أمريكي) وفقا لتقرير نشرته شركة أس & بي العالمي (تشاينا) للتقدير.

#الصين #الجيل الخامس #كورونا

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