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في ظل تطورات كورونا:

الاتصالات تقرر عدم فصل خدمات شركاتها عن بيت لحم في حال تأخر السداد

السبت 07 مارس 2020 12:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاتصالات تقرر عدم فصل خدمات شركاتها عن بيت لحم في حال تأخر السداد


رام الله /سما/

 أعلنت مجموعة الاتصالات الفلسطينية، أنه وفي ظل التطورات المتسارعة والمتعلقة بفيروس كورونا المستجد، أنها قررت عدم اتخاذ اي إجراءات تتعلق بفصل الخدمات التي تقدمها شركاتها "جوال بالتل حضارة"لأهالي بيت لحم، في حال تأخرهم عن سداد الفواتير المستحقة عليهم.

وأكدت المجموعة في بيان صدر عنها، إنها إتخذت هذا القرار إدراكاً منها لأهمية استمرار خدمات الاتصالات في المدينة التي تتعرض لإجراءات تتعلق بالصحة العامة، مشيرة بهذا الصدد إلى أن توفر الاتصالات هو أحد أبرز المنافذ التي تعزز تواصل الاهالي مع بعضهم ومع المجتمع المحلي.

وذكرت المجموعة في بيانها، إنها تتابع عن كثب التطورات المتعلقة بإنتشار الفيروس في المحافظات الفلسطينية، وتشارك الجهات الرسمية والجهات المختصة الجهود المبذولة في سبيل التغلب على الفيروس، وأنها لن تألو جهدا في سبيل مساعدة المواطنين.

وأثنت المجموعة على قرارات الحكومة التي وصفتها بالدقيقة ، مشددة على أن إداراة الجهات الرسمية لهذا الموضوع تتسم بكفاءة عالية.

وأهابت المجموعة في بيانها بالمواطنين بضرورة عدم المبالغة بالاجراءات الاحترازية أو الانجرار وراء الشائعات والالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة.

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