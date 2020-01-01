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فيديو.. الزمالك يجرّد الترجي من لقب أبطال إفريقيا

السبت 07 مارس 2020 11:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. الزمالك يجرّد الترجي من لقب أبطال إفريقيا


وكالات / سما /

تأهل فريق الزمالك المصري إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما أطاح بالترجي التونسي حامل لقب آخر نسختين من دور الثمانية، بالفوز (3-2) في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

وخسر الزمالك مباراة الإياب (0-1)، لكنه استفاد من فوزه ذهابا على استاد "القاهرة" الدولي (3-1)، ليحجز أول مقعد بين الفرق المتأهلة إلى نصف النهائي.

وسجل هدف الترجي الوحيد بلال بن ساحة (5) من ركلة جزاء، بعدما ارتطمت الكرة في يد المدافع محمود علاء.

وينتظر الزمالك الفائز من موقعة مازيمبي الكونغولي والرجاء المغربي، لملاقاته في الدور نصف النهائي، علما أن الفريق المصري يستضيف على ملعبه مباراة الإياب.

#الزمالك #الترجي التونسي #أبطال إفريقيا

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