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مانشستر سيتي يحدد موعد تحصين سترلينغ ودي بروين

السبت 07 مارس 2020 11:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مانشستر سيتي يحدد موعد تحصين سترلينغ ودي بروين


وكالات / سما /

ذكرت تقارير صحافية إنجليزية, أن إدارة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي حددت موعد التفاوض مع الثنائي كيفن دي بروين ورحيم سترلينغ بعد لقاء ريال مدريد الإسباني، بشأن تجديد عقديهما مع الفريق.

ويستضيف السيتي نظيره الريال يوم 17 مارس الجاري في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، علما أن الفريق "السماوي" عاد من ملعب "سانتياغو برنابيو" بالفوز (2-1).

وأوضحت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، أن مسؤولي النادي قرروا بدء مرحلة التفاوض مع دي بروين وسترلينغ عقب مواجهة الريال، بشأن تجديد التعاقد مع النادي.

وحسب "ديلي ميل"، فإنه من المنتظر أن يحصل النجمان على زيادة في الراتب بسبب تألقهما خلال الفترة الأخيرة.

وبالنسبة لسترلينغ، فهو يحصل على 300 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، بزيادة قدرها 20 ألفا على اللاعب الدولي البلجيكي.

وكان روبيرتو مارتينيز المدير الفني لدي بروين في منتخب بلجيكا، أكد أن الأخير لن يترك السيتي على خلفية عقوبة حرمان النادي من المشاركة مدة عامين في دوري أبطال أوروبا، وهو نفس ما أكده إيدي وارد وكيل سترلينغ.

يشار إلى أن سترلينغ انضم للسيتي قادما من ليفربول الإنجليزي مقابل 44 مليون جنيه إسترليني، بينما انتقل دي بروين من فولفسبورغ الألماني مقابل 55 مليونا في صيف 2015.

#مانشستر سيتي #دي بروين #رحيم سترلينغ

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