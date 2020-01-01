نبأ صادم لليفربول قبل مباراته ضد أتلتيكو مدريد

وكالات / سما /

أكد الألماني يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، أن الحارس البرازيلي أليسون بيكر سيغيب عن مباراة "الريدز" ضد بورنموث، ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم السبت، بسبب الإصابة.

وتعرض أليسون لإصابة عضلية قبل مواجهة تشيلسي (0-2)، في الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي، يوم الثلاثاء الماضي، وأكدت الفحوصات التي أجراها عدم جاهزيته للعب في مباراة الغد.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي الذي عقده في "ميلوود": "للأسف لن يلحق أليسون بالمباراة. لقد تعرض لإصابة بسيطة في التدريبات قبل مواجهة تشيلسي، وفي جميع الأحوال، كان أدريان هو الخيار الأول لتلك المباراة. في اليوم التالي خضع لبعض الفحوصات وتبين أنه يعاني من إصابة عضلية، لذا سنرى كيف ستتطور حالته في الأسبوع القادم".

وبالتالي تحوم الشكوك حول مشاركته في مباراة أتلتيكو مدريد، في إياب الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث انتهى لقاء الذهاب بفوز الفريق الإسباني بهدف وحيد.

وعن طبيعة وحجم الإصابة، قال المدرب الألماني: "إصابة عضلية في الفخذ. ربما لم تكن إصابة بهذا الحجم لتمنع الشخص الطبيعي من أداء مهامه اليومية بشكل اعتيادي، ولكن الأمر يختلف بالنسبة لحارس مرمى محترف".

على جانب آخر، أوضح كلوب أن نابي كيتا عاد إلى المشاركة في التدريبات الجماعية من جديد، بينما يستمر غياب شيردان شاكيري، في حين يسارع هندرسون الزمن للعودة إلى صفوف الفريق في مواجهة أتلتيكو مدريد منتصف الأسبوع القادم.