  1. الرئيسية
  2. الرياضة

نبأ صادم لليفربول قبل مباراته ضد أتلتيكو مدريد

السبت 07 مارس 2020 11:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نبأ صادم لليفربول قبل مباراته ضد أتلتيكو مدريد


وكالات / سما /

أكد الألماني يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، أن الحارس البرازيلي أليسون بيكر سيغيب عن مباراة "الريدز" ضد بورنموث، ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم السبت، بسبب الإصابة.

وتعرض أليسون لإصابة عضلية قبل مواجهة تشيلسي (0-2)، في الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي، يوم الثلاثاء الماضي، وأكدت الفحوصات التي أجراها عدم جاهزيته للعب في مباراة الغد.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي الذي عقده في "ميلوود": "للأسف لن يلحق أليسون بالمباراة. لقد تعرض لإصابة بسيطة في التدريبات قبل مواجهة تشيلسي، وفي جميع الأحوال، كان أدريان هو الخيار الأول لتلك المباراة. في اليوم التالي خضع لبعض الفحوصات وتبين أنه يعاني من إصابة عضلية، لذا سنرى كيف ستتطور حالته في الأسبوع القادم".

وبالتالي تحوم الشكوك حول مشاركته في مباراة أتلتيكو مدريد، في إياب الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث انتهى لقاء الذهاب بفوز الفريق الإسباني بهدف وحيد.

وعن طبيعة وحجم الإصابة، قال المدرب الألماني: "إصابة عضلية في الفخذ. ربما لم تكن إصابة بهذا الحجم لتمنع الشخص الطبيعي من أداء مهامه اليومية بشكل اعتيادي، ولكن الأمر يختلف بالنسبة لحارس مرمى محترف".

على جانب آخر، أوضح كلوب أن نابي كيتا عاد إلى المشاركة في التدريبات الجماعية من جديد، بينما يستمر غياب شيردان شاكيري، في حين يسارع هندرسون الزمن للعودة إلى صفوف الفريق في مواجهة أتلتيكو مدريد منتصف الأسبوع القادم.

#أليسون بيكر #ليفربول

الأكثر قراءة اليوم

شاهد الصور : تشييع حاشد وحزين لضحايا "النصيرات" بغزة

الصحة: 120 حالة بالحجر المنزلي في فلسطين.. و7 حالات مصابة بكورونا حتى اللحظة

بعد ارتفاع عدد مصابي كورونا.. رئيس الوزراء يعلن رزمة جديدة من الإجراءات الاحترازية لاحتواء الفيروس

تعطيل الدوام الإداري والأكاديمي في جميع جامعات قطاع غزة بسبب كورونا

تدهور الحالة الصحية لأحد مصابي كورونا في القدس المحتلة

جريمة اغتصاب سائحة بولندية تنتهي بصلح عشائري!.. بقلم مصطفى ابراهيم

السعودية: اعتقال شقيق الملك وابن شقيقه ولي العهد السابق

الأخبار الرئيسية

حماس

تل أبيب تؤكّد توجّه الولايات المُتحدّة لحماس لإجراء مفاوضاتٍ كما فعلت مع طالبان..

تقرير:جيش الاحتلال يخشى حكومةً يمينيّةً ضيّقةً لأنّها ستكون مُقاتلةً وعُدوانيّةً

النائبة في البرلمان عن مدينة طهران فاطمة رهبر

"كورونا" تضرب عصب القيادة الايرانية : وفاة نائبة عن طهران بسبب إصابتها بفيروس "كورونا"

ضابط إسرائيلي : التصعيد الأخير أكد أن حماس سيدة الموقف في غزة

20200307065438

وفد إسرائيلي في واشنطن لتنسيق مواجهة محكمة لاهاي