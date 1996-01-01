يوفنتوس يُغري زيدان لخلافة ساري

وكالات / سما /

ذكرت صحيفة (ديلي ميل) البريطانية أن أندريا أنييللي، رئيس نادي يوفنتوس، يحلم بالتعاقد مع المدير الفني لريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، الصيف المقبل.

ويعود ذلك إلى أن ماوريزيو ساري، المدير الفني لليوفي، لم يستطع إقناع عشاق ومُدراء النادي الإيطالي منذ توليه المسؤولية الصيف الماضي.

في حين أضافت ديلي ميل أن أنييلي مستعد لعرض راتب سنوي قدره 8 ملايين يورو لإغراء زيدان بالقدوم إلى يوفنتوس.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن ما يُعزز من مساعي نادي السيدة العجوز نحو زيدان أنه لن يضطر إلى دفع تعويضات إلى ريال مدريد حال وافق الفرنسي، وذلك وفقًا لنصوص العقد الذي وقعه زيزو في مارس الماضي.

ووفقًا للمعلومات الواردة، فإن يوفنتوس يعتقد أن العلاقة بين زيدان وفلورنتينو بيريز، رئيس النادي الملكي، ليست على ما يرام بسبب صفقة نجم مانشستر يونايتد، الفرنسي بول بوغبا، الأمر الذي يُضفي الآمل لديه.

بينما أوردت الصحيفة البريطانية أيضًا أن زيدان سئم من الشائعات المستمرة بشأن البحث عن بديل له بعد كل إخفاق في (سانتياغو بيرنابيو)، وهو لا يرى العودة إلى البيانكونيري بعيون سيئة، خاصة وأنه حمل قميصه كلاعب في الفترة بين عامىّ 1996 و2001.

الجدير بالذكر أن عقد زيدان مع ريال مدريد ينتهي في صيف 2022، وقد حقق لقب كأس السوبر الإسباني بعد عودته في مارس لتولي قيادة الميرينغي.