باريس يتخذ قرارًا حازمًا بشأن بيع مبابي إلى ريال مدريد

وكالات / سما /

اتخذ نادي باريس سان جيرمان الفرنسي قرارًا حازمًا بشأن بيع نجمه كيليان مبابي إلى ريال مدريد خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وارتبط مبابي مرارًا وتكرارًا بالانتقال إلى ريال مدريد كونه هدفًا رئيسيًا لرئيس النادي فلورنتينو بيريز والمدرب الفرنسي أيضًا زين الدين زيدان.

ومع ذلك، أوضحت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية وفقًا للتقارير الواردة من موقع ‘‘باريس يونايتد‘‘ الذي يتابع أخبار باريس سان جيرمان عن كثب، أن النجم الفرنسي كيليان مبابي هو اللاعب الوحيد الذي لا يمس في تشكيل البي أس جي وغير قابل للبيع في الصيف المقبل.

بالإضافة إلى ذلك، يريد النادي الذي يرأسه القطري ناصر الخليفي أن يجعل راتب مبابي الأغلى في التاريخ لإقناعه بالاستمرار في ملعب بارك دي برانس.

وسينتهي عقد مبابي في يونيو 2022، ولكن باريس سان جيرمان يريد تمديد عقده وتعديله برفع راتبه قبل صيف عام 2021، لأن ذلك من شأنه أن يجبر ناصر الخليفي للتفاوض على بيعه قبل عام واحد من نهاية عقده حتى لا يخسره مجانًا.

ولهذا السبب، يريد تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني مالك نادي باريس سان جيرمان زيادة راتب مبابي لجعله أغلى لاعب كرة قدم في التاريخ.

ويتقاضى مبابي الآن حوالي 17 مليون يورو صافي في الموسم الواحد، بعيدًا عن ميسي الذي يحصل على 40 مليون يورو، أو 36 مليون يورو التي يحصل عليها نيمار أو 31 مليون يورو التي يحصل عليها كريستيانو رونالدو، ولذلك، من شأن تجديد عقد مبابي أن يصل راتبه إلى 50 مليون يورو صافي في الموسم الواحد.

ويهدف الخليفي استمرار مبابي في باريس سان جيرمان حتى عام 2022 على الأقل، وهو العام الذي تُقام فيه بطولة كأس العالم في قطر.

القرار الذي يدفع باريس سان جيرمان للقيام بمثل هذا الاستثمار يأتي من الدوحة، حيث أن أمير قطر ومالك النادي الباريسي تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني يريد بناء مشروع المستقبل للبي أس جي على مبابي كونه لديه القدرة على أن يصبح أفضل لاعب في العالم.