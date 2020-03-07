الخضري: معدل البطالة في غزة بين النساء يقترب من 90%

غزة / سما/

أكد النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار أن المرأة الفلسطينية تعاني بسبب الاعتداءات الإسرائيلية، وأبرزها الحصار في قطاع غزة والاستيطان والجدار والملاحقة في الضفة الغربية والقدس.

وقال الخضري في بيان صحفي صدر عنه اليوم السبت 7-3-2020 بمناسبة اليوم العالمي للمرأة إن " معدل البطالة بين النساء في قطاع غزة ارتفع بشكل ملحوظ، وزاد بنسبة 16% خلال العامين الماضيين، ليقترب الآن من 90%"، مشيراً إلى أن نسبة النساء في مجتمعنا الفلسطيني ٤٩٪ (أي نصف المجتمع).

وذكر الخضري بدور المرأة ومشاركتها في كل مراحل النضال، داعياً إلى منحها مزيداً من الرعاية والاهتمام فهي صاحبة فضل وصمام أمان في تعزيز صمود المجتمع الفلسطيني.

وأشار الخضري إلى قدرة المرأة على العطاء والعمل في كافة الميادين، موجهاً لها التحية وهي التي تتحمل الأعباء، وتواجه التحديات بصمود وثبات في ظل احتلال وحصار وتهويد وعدوان متواصل.

وأكد ضرورة وجود حراك أقوى من المؤسسات والجهات المختصة بحقوق المرأة، لمناصرة ومساندة المرأة الفلسطينية في ظل الاعتداءات الإسرائيلية بحقها.

وقال “المرأة الفلسطينية هي الأم والأخت والزوجة ، وواجهت الاحتلال وسياساته وإجراءاته جنباً إلى جنب الرجال”.

وأشار إلى معاناة المرأة التي فقدت زوجها وابنها وبيتها ومصدر دخلها وعانت الأسر والاضطهاد والإبعاد، وعاشت الفقر والبطالة والحرمان من أبسط حقوقها، إضافة لمعاناتها جراء استمرار الانقسام وآثاره الكارثية علي الكل الفلسطيني.

وأكد الخضري ضرورة توجيه الدعم الرسمي للمؤسسات النسوية لما لها من أهمية كبيرة في المجتمع ولإعطائها الفرصة كاملة لممارسها دورها المنوط بها، واستثمار الطاقات خاصة المتميزة من خلال المشاريع الإبداعية التي تساهم في حل الأزمات اليومية والتغلب على واقع المعاناة.