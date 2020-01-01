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الشعبية تدين اعتقال القيادي خضر وتدعو لوقف كافة أشكال الاعتقال السياسي

السبت 07 مارس 2020 11:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

أدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إقدام الأجهزة الأمنية على اعتقال القيادي في حركة فتح حسام خضر من منزله بمخيم بلاطة والاعتداء على عائلته، داعية إلى سرعة الإفراج عنه، ووقف كافة أشكال الاعتقال السياسي وقمع الحريات.

واعتبرت الجبهة في بيان لها أن تصاعد وتيرة الاعتقال السياسي وسياسة تكميم الأفواه وقمع الحريات من قبل السلطة وأجهزتها الأمنية دليل واضح على حالة الانحدار التي وصلت إليها أوضاع الحريات في الضفة.

وختمت الجبهة بيانها مؤكدة أن حرية الرأي والتعبير يجب أن تظل مكفولة ومصانة لا يجب المساس بها وفقاً للقوانين والتشريعات وأخلاقيات شعبنا، وإن من يواصل قمع هذه الحريات يسقط عن نفسه قناع الحرية الزائف .

#الجبهة الشعبية #حسام خضر

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