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الأمن الوطني يرسل كتيبة خاصة إلى بيت لحم لمواجهة "كورونا"

السبت 07 مارس 2020 11:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأمن الوطني يرسل كتيبة خاصة إلى بيت لحم لمواجهة "كورونا"


بيت لحم / سما /

قررت قوات الأمن الوطني الفلسطيني رفع نسبة الجاهزية والاستنفار إلى أعلى درجة، في كافة المناطق الفلسطينية، للحد من انتشار فيروس "كورونا" (كوفيد-19) الخطير.

وأكدت قوات الأمن الوطني الفلسطيني في بيان لها على اتخاذ الإجراءات التالية:

- رفع نسبة الجاهزية والاستنفار إلى أعلى درجة، وهي 100% في كافة المناطق الفلسطينية.

- قوات الأمن الوطني الفلسطيني بكافة المحافظات جاهزة لأي طارئ يستدعي تدخلها.

- قوات الأمن الوطني الفلسطيني أوعزت لكل منتسبيها بضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة خلال التعامل مع الجمهور.

- قوات الأمن الوطني الفلسطيني على أتم الاستعداد لتقديم كافة الاحتياجات للحد من انتشار هذا الفيروس.

- الفريق الطبي التابع لقوات الأمن الوطني رفع نسبة جاهزيته إلى أقصى درجة 100% وهو على أتم الاستعداد لمساندة كوادر وزارة الصحة الفلسطينية.

- قوات الأمن الوطني الفلسطيني عززت من تواجدها بشكل مكثف على مداخل ومخارج المحافظات الفلسطينية تطبيقا لتوصيات مجلس الوزراء ووزارة الصحة بمنع دخول السياح، القادمين من دول محظورة بسبب المرض، إلى المحافظات، وخصوصا بيت لحم وأريحا.

- إرسال الكتيبة الخاصة التاسعة إلى محافظة بيت لحم نظرا لزيادة عدد الحالات المصابة في المحافظة.

- وقف إجازات الكوادر العسكرية حتى إشعار آخر

#الامن الفلسطيني #بيت لحم #فيروس كورونا

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