جمعية الفلاح توزع مساعدات نقدية عاجلة على مصابي حريق النصيرات

غزة / سما /

قدمت طواقم جمعية الفلاح الخيرية في فلسطين مساعدات نقدية عاجلة على المصابين في المستشفيات الذين سقطوا جراء الحريق الذي وقع في سوق مخيم النصيرات وسط قطاع غزة وذلك للتخفيف من مصابهم الجلل.

ودعا د. رمضان طنبورة رئيس جمعية الفلاح الخيرية لدعم ومواساة أهالي ضحايا في الحريق كما أعلنت وزارة الصحة بوفاة 9 مواطنين بينهم 4 أطفال و3 سيدات إضافة لرجلين فيما أصيب 58 آخرين بجراح بينهم 14 بجراح خطيرة وحرجة.

وقال طنبورة في تصريح صحفي: كم يؤلمنا وقوع هذه الكارثة والفاجعة وما تسببت به من خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات.

وشدد طنبورة على ان هذه الحادثة المؤلمة تتطلب تكاتف الجميع والوقوف الى جانب أهالي الضحايا من القتلى والجرحى ومواساتهم بكافة الأشكال. كما طالب طنبورة الجهات الرسمية والشعبية والخيرية بالوقوف الى جانب عائلات الضحايا للتخفيف من ماساتهم وتقليل حجم تداعيات واخطار هذه الكارثة ومساندتهم ودعمهم معنويا وماديا.

وتقدم طنبورة باحر التعازي والمواساة من أهالي القتلى سـائلا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء، كما تمنى للمصابين بسرعة الشفاء والسلامة التامة وأن ينعم الله عليهم بموفور العافية والصحة.