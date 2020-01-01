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الاقتصاد : امدادات توريد البضائع والسلع تسير كالمعتاد

السبت 07 مارس 2020 10:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاقتصاد : امدادات توريد البضائع والسلع تسير كالمعتاد


رام الله / سما /

قالت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم السبت، إن امدادات توريد البضائع والسلع إلى السوق، خاصة الى محافظة بيت لحم، تسير بشكلها المعتاد، ولن يكون هناك تقييد لحركة الشاحنات المحملة بالمنتجات والسلع بما ينسجم مع التدابير الصحية المعمول بها.
واوضحت وزارة الاقتصاد في بيان صحفي، أن طواقمها تنفذ متابعات دورية وجولات ميدانية لضبط وتنظيم السوق الفلسطيني للتأكد من الالتزام بالانظمة والقوانين المعمولة بها، لافتة الى سلسلة من اللقاءات التنسيقية تمت مع مؤسسات القطاع الخاص لاتخاذ التدابير اللازمة اتجاه السوق الفلسطيني.
وأعربت عن شكرها وتقديريها لكل المؤسسات ورجال الاعمال على مبادرتهم في تقديم العون والمساعدة بمختلف انواعها ومجالاتها.
وكانت وزارة الاقتصاد، دعت المواطنين إلى عدم التهافت على شراء السلع الأساسية والمبالغة في اقتنائها، نظرا لتوفرها في السوق الفلسطيني وبما يلبي حاجتهم.
وأكدت أمس الجمعة، أن غرفة عمليات مركزية وطواقم الرقابة والتفتيش يرصدون ويتابعون ويقيّمون حركة الشراء في السوق، بهدف اتخاذ التدابير اللازمة التي من شأنها الحفاظ على استقرار السوق في ظل التدابير الحكومية للوقاية من فيروس "كورونا".
ودعت الوزارة، المواطنين إلى التقدم بأي شكوى يرونها في السوق عبر الرقم المباشر 129.

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