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إصابات جراء عمليات إطلاق نار بالداخل المحتل

السبت 07 مارس 2020 10:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إصابات جراء عمليات إطلاق نار بالداخل المحتل


القدس المحتلة / سما /

 أصيب 3 فلسطينيين في الداخل المحتل، جراء عمليات إطلاق نار استهدفتهم، في ظل حالة العنف المنتشرة بالوسط الفلسطيني بالداخل.

وبحسب قناة "مكان" الإسرائيلية الناطقة بالعربية، فإن غانم غانم عضو مجلس زيمر المحلي تعرض فجر اليوم، لعملية إطلاق نار خلال توجهه إلى المسجد لأداء صلاة الفجر، ما أدى إلى إصابته بجروح متوسطة إلى خطيرة.

وفي قرية مجد الكروم، أصيب الليلة الماضية، مواطن (34 عامًا) بجروح متوسطة، حيث جرى نقله إلى المستشفى الحكومي في نهاريا.

كما أصيب مواطن (35 عامًا) من رهط بجروح متوسطة، وتم نقله إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع.

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