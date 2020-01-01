صحة غزة تدعو المواطنين لعدم السفر إلا للضرورة القصوى

غزة / سما /

دعت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم السبت، جميع المواطنين إلى عدم مغادرة القطاع إلا للضرورة القصوى، حفاظًا على سلامتهم، في ظل انتشار فيروس كورونا.

وشددت على ضرورة إجراء الحجر المنزلي لكافة العائدين إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري كضرورة صحية لسلامة المجتمع.

وأكدت على ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة والتقيد بها كواجب ديني وأخلاقي والتعبير عن الالتزام والمسؤولية الوطنية.

ودعت كافة المواطنين إلى الاتصال على الرقم المجاني ( 103 ) للاستفسار أو الابلاغ عن أي تطورات صحية، مشيرةً إلى أن الطب الوقائي سيكون جاهزا لمساعدة المواطنين.