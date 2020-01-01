  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

صحة غزة تدعو المواطنين لعدم السفر إلا للضرورة القصوى

السبت 07 مارس 2020 10:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صحة غزة تدعو المواطنين لعدم السفر إلا للضرورة القصوى


غزة / سما /

دعت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم السبت، جميع المواطنين إلى عدم مغادرة القطاع إلا للضرورة القصوى، حفاظًا على سلامتهم، في ظل انتشار فيروس كورونا.

وشددت على ضرورة إجراء الحجر المنزلي لكافة العائدين إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري كضرورة صحية لسلامة المجتمع.

وأكدت على ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة والتقيد بها كواجب ديني وأخلاقي والتعبير عن الالتزام والمسؤولية الوطنية.

ودعت كافة المواطنين إلى الاتصال على الرقم المجاني ( 103 ) للاستفسار أو الابلاغ عن أي تطورات صحية، مشيرةً إلى أن الطب الوقائي سيكون جاهزا لمساعدة المواطنين.

#صحة غزة #فيروس كورونا

الأكثر قراءة اليوم

شاهد الصور : تشييع حاشد وحزين لضحايا "النصيرات" بغزة

الصحة: 120 حالة بالحجر المنزلي في فلسطين.. و7 حالات مصابة بكورونا حتى اللحظة

تعطيل الدوام الإداري والأكاديمي في جميع جامعات قطاع غزة بسبب كورونا

تدهور الحالة الصحية لأحد مصابي كورونا في القدس المحتلة

ابو حسنة : الاونروا تغلق مدارسها غدا في غزة كاجراء احتياطي

جريمة اغتصاب سائحة بولندية تنتهي بصلح عشائري!.. بقلم مصطفى ابراهيم

أول ضحية بريطاني يروي تفاصيل مرعبة عن معاناته مع كورونا.. حاربته بالويسكي والعسل

الأخبار الرئيسية

حماس

لهذا تحاول واشنطن الاتصال بحماس!!!

النائبة في البرلمان عن مدينة طهران فاطمة رهبر

"كورونا" تضرب عصب القيادة الايرانية : وفاة نائبة عن طهران بسبب إصابتها بفيروس "كورونا"

ضابط إسرائيلي : التصعيد الأخير أكد أن حماس سيدة الموقف في غزة

20200307065438

وفد إسرائيلي في واشنطن لتنسيق مواجهة محكمة لاهاي

اشتيه

بعد ارتفاع عدد مصابي كورونا.. رئيس الوزراء يعلن رزمة جديدة من الإجراءات الاحترازية لاحتواء الفيروس