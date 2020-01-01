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صورة : وفاة مواطن متأثرًا بجروح أصيب بها جراء حريق النصيرات

السبت 07 مارس 2020 10:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صورة : وفاة مواطن متأثرًا بجروح أصيب بها جراء حريق النصيرات


غزة / سما /

توفي المواطن سعيد عبد الرحمن خواص (60 عامًا)، اليوم السبت، متأثرًا بجروحه الحرجة التي أصيب بها إثر الحريق والانفجار العرضي الذي وقع يوم الخميس الماضي في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وأدى لوفاة 10 مواطنين وإصابة نحو 60 آخرين.

وأكد أفراد من عائلة خواص في منشورات على شبكات التواصل الاجتماعي، وفاته في أحد المستشفيات داخل مدينة رام الله، بعد أن نقل مع عدد من الجرحى إلى مستشفيات الضفة.

وبذلك يرتفع عدد الوفيات جراء الحادثة المفجعة إلى 11، فيما لا زال نحو 20 آخرين مصابون بحالات خطيرة وحرجة ويتلقون العلاج في مستشفيات مختلفة.

#وفاة #حريق #النصيرات
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